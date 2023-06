50 entrepreneurs amiénois se rassemblent pour dire oui au projet de la ZAC Boréalia 2

A l'appel du président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) de la Somme, cinquante entrepreneurs amiénois se sont rassemblés ce lundi sur le site où la ZAC Boréalia 2 doit voir le jour. Alors que la création de cette zone est contestée en justice par le collectif PATAT, ces entrepreneurs sont venus défendre ce projet.

"On souhaite montrer l'intérêt majeur d'accueillir des entreprises sur le site de Boréalia", explique Pascal Fradcourt. "C'est le seul site où il y a du foncier disponible sur le territoire de la métropole, il n'y en a plus à Boves, plus à Amiens Nord et donc, si on veut rentrer dans le plan de réindustrialisation dont a parlé Emmanuel Macron, c'est ici. Et je pense que si on laisse passer cette occasion, on aura beaucoup de regrets", poursuit-il.

Pour ces chefs d'entreprises, "Amiens ne doit pas être oubliée." Tous mettent en avant les créations d'emplois que la création de cette ZAC. "Il y a une belle dynamique, il ne faudrait pas freiner cela. Et de toute façon, si ça ne se fait pas ici, ça se fera ailleurs", estime Alexandre Duvauchelle, un jeune entrepreneur spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments d'entreprises.

"On peut construire de façon éco-responsable et même déconstruire plus facilement", enchaîne Carolina Ona, patronne du cabinet de conseil financier NCLI qui "ne veut pas laisser passer cette opportunité économique." Toutes et tous attendent désormais la décision du tribunal administratif d'Amiens, saisi par le collectif PATAT qui s'oppose à l'artificialisation des sols. Aucune date n'a encore été fixée pour l'examen du recours.