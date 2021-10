50 millions d'euros pour moderniser les thermes de Vichy

Le groupe France Thermes vient de présenter un important plan d'investissement pour les thermes de Vichy : 50 millions d'euros d'ici 2024, pour moderniser l'offre thermale de la cité bourbonnaise.

"Il ne s'agit pas simplement de rénover les bâtiments, on va proposer une offre plus qualitative et plus adaptée," explique le PDG de France Thermes Sylvain Sérafini, ce sera une offre correspondant vraiment au thermalisme du 21e siècle."

Des travaux menés à l'intersaison entre 2022 et 2024

Propriétaire de la Compagnie de Vichy depuis 2019, le groupe va investir ces 50 millions d'euros entre 2022 et 2024. "Les travaux seront menés à l'intersaison, pour ne pas perturber la saison thermale," précise Sylvain Sérafini.

Les deux sites thermaux, Callou et les Dômes, ainsi que le spa des Célestin, vont être rénovés. Les thermes Callou vont être transformés en un "pôle de médecine thermale" et les thermes des Dômes en "pôle prévention santé". Le spa Célestin va lui "monter en gamme", pour occuper un créneau encore plus dédié au luxe.

Convaincre la mairie d'ici la fin de la concession en 2030

"Cela va nous permettre d'attirer une nouvelle clientèle, plus internationale," commente Sylvain Sérafini, avec une offre alliant santé et plaisir." Autre motivation, la fin de la concession accordée par la mairie de Vichy à la Compagnie de Vichy en 2030.

"Le but c'est bien faire notre travail, idéalement s'il est bien fait et qu'il correspond aux attentes de la mairie d'ici 2030 on serait heureux de poursuivre, mais notre objectif c'est déjà de réaliser la séquence 2022-2030, montrer que nos choix stratégiques sont porteurs de sens et de résultats," tempère le PDG de France Thermes.

Sur les 50 millions d'euros investis, 43 millions seront dépensés sur le domaine thermal, concédé par la mairie à la Compagnie de Vichy.