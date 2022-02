50 offres d'emploi pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme sur le secteur de Carentan

Le Pôle Emploi de Saint-Lô-Carentan organise ce mercredi 23 février des rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Des domaines, en recherche active de personnel, avant la période touristique.

Les restaurants, hôtels ou campings se préparent doucement à la période touristique, notamment en cherchant à recruter. Dans la Manche, il y a plus d'offres que de demandes dans le secteur, c'est pourquoi Pôle Emploi a décidé d'organiser une séance spéciale de recrutements.

Anticiper la saison touristique

Avec la levée de certaines contraintes sanitaires, l'activité économique et touristique revient en force, mais le personnel est toujours difficile à trouver. Le domaine d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, emploie environ 21 personnes chaque année pour sa saison estivale, et en participant à ce job-dating, il espère trouver du personnel. "Nous commençons à avoir de nombreuses réservations pour cet été, et c'est vrai que nous manquons encore de personnel. C'est important de bien préparer, la saison qui risque d'être active. On se prépare pour la saison touristique", explique Elsa Onfroy, co-responsable du domaine d'Utah Beach.

Cette année, Elsa Onfroy a reçu des CV et a pu recruter, mais en moyenne elle a reçu deux fois moins de demandes que les années précédentes. "C'est encore un peu difficile alors nous espérons beaucoup de ce job-dating", précise-t-elle.

"Pas besoin de diplôme spécifique"

Tous les demandeurs d'emplois du secteur, même sans diplôme sont invités à venir. "Il ne doit pas avoir de censure, pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, d'un BTS hôtellerie ou d'un CAP cuisine, pour répondre aux critères. La majorité de nos employeurs sont prêts à former sur place et nous avons beaucoup de moyens pour former le personnel qui n'a jamais travaillé dans ce secteur auparavant", précise Christine Cognet, responsable Entreprises pour Pôle emploi sur le bassin de Saint-Lô et Carentan.

Les postes qui sont diffusées recouvrent un grand panel. "Nous cherchons des serveurs, responsables de salles, plongeurs, des réceptionnistes, animateurs, agents d'entretien et même, un animateur de voile pour le camping d'Utah Beach. Les postes sont très variés", ajoute Christine Cognet.

Adapter les contrats aux nouveaux besoins du personnel

Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou du tourisme est conscient des nouvelles exigences du personnel et essaye de s'adapter. "Pas facile de travailler tous les weekend, nous comprenons qu'il faut changer aussi les conditions de la profession, alors maintenant on essaye d'adapter les contrats et les emplois du temps pour permettre à notre personnel de faire son métier avec un peu moins de contraintes", affirme Elsa Onfroy, responsable du domaine d'Utah Beach.

Christine Cognet, affirme que beaucoup d'offres sont en CDI. "Nous avons 50 offres d'emploi pour le job dating et beaucoup sont en CDI. Les employeurs s'adaptent pour trouver du personnel dans ce secteur, qui est très important pour la Manche", conclue-t-elle.

Le premier job-dating se tiendra demain, le mercredi 23 février, de 15h à 18 h, à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-Petitville, rue d’Isigny. Le deuxième aura lieu, le mercredi 2 mars, de 15 h à 18 h, à la salle des fêtes de Chef-du-Pont, rue du Moulinet. Le passe vaccinale est demandé pour participer à la séance de recrutements.