500 000 joueurs Terra Aventura ont visité le Limousin en 2021, un acteur majeur du tourisme

Terra Aventura est une application qui permet d'explorer un territoire à travers des balades ludiques avec notamment des énigmes tout au long d'un parcours. Créée en 2011, l'application a compté l'an dernier 500 000 utilisateurs en Limousin (260 000 en Haute-Vienne, 160 000 en Corrèze et 80 000 en Creuse). Cette application est devenue un acteur majeur du tourisme.

Sur ce demi-million "d'aventuriers" venus dans les départements du Limousin, "60 à 70% des personnes n'étaient pas domiciliées dans le département où elles ont effectué la balade", note Sophie Marnier, directrice de projet chez "Terra Aventura". "Cela veut dire qu'on arrive à générer de l'itinérance dans les territoires et ramener du public. Sans Terra Aventura, certains ne seraient pas venus dans le Limousin. C'est devenu un prétexte pour choisir son lieu de vacances."

Des mairies appellent pour avoir leur parcours Terra Aventura

Un tourisme qui profite à tout le monde notamment aux professionnels du secteur. "Il y a des restaurateurs ou des cafetiers, à proximité des parcours, qui nous disent avoir une part non négligeable de leur chiffre d'affaires, liée aux joueurs qui se restaurent. Nous avons essentiellement des familles. Elles consomment donc sur place. Les hébergeurs notent aussi une hausse."

Les collectivités et les mairies observent elles aussi la force de l'application et l'influence sur le tourisme. En conséquence, le téléphone de Sophie Marnier sonne très régulièrement depuis de nombreuses semaines. "On nous demande si on pourrait créer un parcours chez eux et parfois, ces collectivités sont même prêtes à faire des aménagements pour pouvoir répondre à nos critères." Malgré ce succès, les nouveaux parcours sont toujours créés avec soin en combinant l'aspect nature et le patrimoine.