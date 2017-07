500 ans : "Le Havre la rebelle", un autre regard sur la cité océane

A l'occasion des 500 ans du Havre, des militants syndicaux veulent transmettre un autre regard sur leur ville. "Le Havre la rebelle" est un ouvrage collectif racontant l'identité ouvrière du Havre, ses luttes sociales, mais aussi proposant une réfléxion sur des sujets d'actualité.

"Le Havre, la rebelle" est un ouvrage qui sortira le 6 octobre prochain, publié chez Libertalia. Il propose un autre regard sur la ville à l'occasion de son 500ème anniversaire. C'est un ouvrage collectif : une quarantaine de personnes, à l'initiative de militants syndicaux qui veulent raconter Le Havre des quartiers populaires et des artistes locaux, oubliés d'aprés eux dans l'organisation des festivités de ces 500 ans.

Le livre raconte l'Histoire, bien sûr, du syndicalisme havrais avec Jules Durand mais il parle aussi des luttes sociales actuelles comme chez Sidel et de problèmatiques comme les migrants ou les violences policières. L'idée de ce livre est né il y a un an, au moment où Le Havre a été baptisée "capitale de la grève" par les syndicats, mobilisés contre la loi Travail, Jean-Pierre Levaray, ancien ouvrier dans la chimie à Grand Quevilly et écrivain, en est à l'origine.

On fait le clinquant pour faire venir les bobos au Havre mais il ne faut pas oublier ceux qui font que cette ville a grandit"

Maryline Dujardin (pseudonyme) a participé à l'ouvrage en écrivant un chapitre sur les violences policières.

J'ai cherché l'aspect structurelle de ce type de violences, en partant du cas concret d'Abdoulaye Camara, tué par la police au Havre il y a 2 ans et demi."

Le Havre la rebelle sortira le 6 octobre en librairie. A l'occasion un week-end festif sera organisé le7-8 octobre à la maison des syndicats (salle Franklin) au Havre.