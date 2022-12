500 boîtes de Noël récoltées par Tanlib et destinées aux enfants accompagnés par l'UDAF

La récolte a été bonne ! Le réseau de transport niortais Tanlib a livré 500 boîtes de Noël à l'Union départementale des associations familiales (l'UDAF) le 12 décembre dernier à Niort. Elles ont été confectionnées par les enfants d'une dizaine d'écoles de l'agglomération, avec l'aide de leurs parents et de leurs professeurs, et sont destinées aux enfants les plus démunis.

Tanlib organise l'opération depuis 2017 en partenariat avec des associations caritatives. Après les Restos du cœur et le Secours Populaire, c'est l'UDAF qui a été choisi cette année pour récupérer les boîtes. Elles seront ensuite transmises aux enfants des familles qui bénéficient de l'accompagnement de l'UDAF dans les Deux-Sèvres.

Plusieurs cadeaux surprises

Chaque boîte joliment décorée contient plusieurs petits cadeaux surprise. Elles sont constituées d'un livre, d'un jeu, d'une friandise ainsi qu'un mot et une petite carte. Plusieurs tranches d'âges ont été établies pour la confection des boîtes afin que ça corresponde aux attentes des enfants. "Cela va de zéro à treize ans", précise Karine Toutain, responsable de la collecte au sein de Tanlib. Les cadeaux sont soient neuf, soient achetés d'occasion, mais en bon état.

Les membres de l'UDAF déchargent les 500 cadeaux confectionnés par les enfants de plusieurs écoles niortaises. © Radio France - Irène Prigent

Les enfants qui vont bénéficier de ces boîtes de Noël ne jouissent pas tous les jours de ce genre d'attention, d'où l'importance de l'initiative. Nathalie Lacroix Philippe est directrice du pôle enfance et parentalité de l'UDAF. "On est vraiment heureux de cette initiative et d'avoir été choisi cette année. Tous les enfants ont un minimum de cadeau, mais cette boîte peut vraiment être un plus. Cela leur montre que des gens pensent à eux. Et puis ils ne s'y attendent pas. C'est la magie de Noël ! ".