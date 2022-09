500 % d'augmentation : l'électricité coûte trop cher à la société Neumann de Champagné

A cause de la hausse du prix de gros de l'électricité, les factures de la société Neumann de Champigné, près du Mans (Sarthe), ont explosé. 500% d'augmentation en moyenne depuis janvier 2022.

"On est passés de 5 000 € à 25 000 € le mois, pour la même consommation d'électricité", se désole Stéphane Manguin, président de la société Neumann de Champagné, près du Mans (Sarthe). En l'espace d'un an, ses factures d'électricité ont augmenté de 500 %.

L'entreprise est spécialisée dans la fabrique d'outils industriels, notamment pour les fonderies, ainsi que pour les engins aéronautiques et spatiaux. Une activité qui consomme environ 70 000 kilowattheure à l'année. "On a un parc de dix machines, explique Jérôme Chevrel. Elles sont extrêmement énergivores."

"On nous a annoncé 800 % d'augmentation. Voire 1 000 %"

Depuis avril, Stéphane Manguin sollicite TotalEnergies pour obtenir de l'aide. Après deux mois de silence et plusieurs semaines d'attente, le directeur commercial du groupe a appelé le patron de la société Neumann : "Total explique qu'aujourd'hui ils appliquent le prix qu'ils subissent. Et ça augmente en permanence. On nous a même annoncé 800 % d'augmentation dans les mois qui suivent. Voire 1 000 %."

Le fournisseur d'électricité avait alerté la société de la fin d'un contrat de trois ans et de cette augmentation, en octobre 2021. Le groupe pourrait à présent prendre en charge une part de factures de l'entreprise, mais pas l'intégralité.

"Concernant les prix futurs de l’électricité, il est très difficile de prédire leur évolution, répond TotalEnergies. Bien entendu, nous prenons en compte ce contexte pour adapter nos offres et mettre en œuvre les éventuels mécanismes règlementaires bénéficiant à nos clients." Stéphane Manguin compte maintenant se tourner vers le gouvernement pour obtenir de l'aide.

"J'ai contacté d'autres fournisseurs'"

Le patron craint, s'il est obligé de régler toutes ses factures, de devoir mettre la clef sous la porte. Ce qui mettrait onze salariés au chômage. D'autant que l'entreprise ne peut pas se permettre d'augmenter ses prix auprès de ses clients. Jérôme Chevre insiste : "On est déjà très concurrencés par les sociétés portugaises ou italiennes. C'est impossible pour nous."

Sans ristourne et en réglant toutes ses factures à ce prix, l'entreprise pourrait finir l'année avec 300 000 € de déficit.

La solution à plus long terme, c'est de se tourner vers la concurrence. "J'ai contacté d'autres fournisseurs qui aujourd'hui nous ont bloqué des factures. Ils annoncent geler les prix à 12 000 € à partir de janvier 2023", rassure Stéphane Manguin.