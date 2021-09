500 emplois à pourvoir dès maintenant dans le nautisme, le secteur manque cruellement de bras

Dans les allées du Grand Pavois, qui a repris ses quartiers aux Minimes à La Rochelle depuis mardi 28 septembre, c'est aussi le lieu pour recruter. D'autant plus en ce moment. Le secteur du nautisme se porte très bien. Si bien que l'activité a même augmenté par rapport à avant la pandémie. Les carnets de commandes sont pleins. Et pour répondre à tout ça, il y a besoin de bras.

Des personnes en recherche d'emploi sont invitées par Pôle Emploi sur le Grand Pavois, pour découvrir les métiers du nautisme. © Radio France - Lise Dussaut

Mais les candidats ne se bousculent pas. Alors tout le monde se mobilise : job dating, Pôle Emploi a invité des personnes en recherche d'emploi, pour leur faire découvrir les différents métiers, par petits groupes. Menuisiers, électriciens, stratifieurs, accastilleurs... - autant de professions peu connues, et difficiles... Et tous les profils sont recherchés. Ludovic a emporté avec lui une pochette rouge, qu'il a glissée sous son bras. À l'intérieur, une dizaine de CV : "J'arrive de Marseille. Avant, j'étais cuisinier. Je me suis dit "pourquoi pas". Je viens au Grand Pavois pour voir si un métier pourrait me plaire, en vue d'une reconversion professionnelle."

150 personnes chez Fountaine Pajot, 80 pour Dufour

S'il trouve, il risque même d'avoir l'embarras du choix pour les employeurs. Fountaine Pajot recherche 150 personnes, Dufour de son côté espère grossir ses rangs de 80 nouveaux.

Le constructeur de bateaux est en pleine croissance (comme toute la filière) depuis que la crise sanitaire s'éloigne. "Mais sans ces 80 personnes qui nous manquent, c'est compliqué, avoue Amandine Deneuve, chargée des ressources humaines. Oui, 80, c'est énorme, c'est exceptionnel."

Certains du secteur commencent à chercher leur main d'œuvre à l'étranger

Sur son catamaran, Laurent Da Rold sera bientôt dans la même situation. Sa société, Day One, ne cesse de se développer : "Aujourd'hui nous sommes huit. Dans deux ans, nous devrions passer à 50." Le dirigeant ne sait pas trop comment il va faire, et ça l'inquiète. "Certains du secteur commencent à chercher de la main d'œuvre à l'étranger, affirme-t-il. C'est très dur pour une entreprise de presque se priver de chiffre d'affaires par manque de bras."

Maintenant, pour justement attirer, les sociétés forment quasiment toutes leur personnel. L'expérience n'est pas forcément requise. "Le plus important pour nous, c'est le savoir-être. Et il faut que la personne soit motivée. On se charge du reste", rajoute Amandine Deneuve.