VIDÉO - 500 gilets jaunes à Besançon, la manifestation finit encore dans la confusion

Le scénario se répète et semble inévitable. Après deux heures de défilé dans le centre-ville de Besançon, dans un calme troublé uniquement par les chants anti-Macron ou les nombreuses Marseillaises, le cortège se dirige vers la préfecture. Au bout de la rue Charles-Nodier, une vingtaine de CRS attendent les manifestants, avec deux cars derrière eux pour barrer l'accès à la préfecture.

Certains gilets jaunes s'agenouillent face aux CRS © Radio France - Maxime Bacquié

Malgré les appels à rester à distance, les manifestants s'approchent. Certains se mettent à genoux devant les forces de l'ordre, leur demandant de ne pas les "frapper". Et au bout d'une quinzaine de minutes de statu quo, les premiers pétards sont lancés sur les CRS qui répliquent immédiatement avec du gaz lacrymogène. Toute la rue est rapidement enveloppée par ce gaz lacrymogène et l'atmosphère est vite irrespirable. Les manifestants rebroussent chemin, dans la confusion, comme il y a deux semaines, et comme la semaine dernière.

Encore une fois le rendez-vous était fixé place de la Révolution © Radio France - Maxime Bacquié

Le cortège emprunte le tunnel sous la citadelle © Radio France - Maxime Bacquié

Le tunnel sous la Citadelle coupé à la circulation

Le point final d'une manifestation qui avait encore une fois démarré de la place de la Révolution à 14h. La manifestation n'est pas déclarée en préfecture, et le parcours se décide ensuite au fur et à mesure que le cortège avance. "A gauche", "à droite" crient les premiers rangs et le cortège serpente dans le centre-ville en remontant l'avenue Edouard Droz, puis le tunnel sous la citadelle et enfin la rue Megevand, avant de bifurquer en direction de la préfecture. La circulation est à chaque fois coupée le temps que passent les manifestants. La plupart assurent qu'ils seront là samedi prochain pour un acte 8.