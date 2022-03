500 manifestants pour "l'augmentation des salaires" à Perpignan

Alors que les prix s'envolent en France, les syndicats CGT, FSU, Solidaires et Unsa appelaient à une journée de mobilisation pour la revalorisation des salaires et des pensions.

"Plus de salaires! Moins de précaires!": à moins d'un mois de la présidentielle, 500 personnes ont défilé ce jeudi matin dans les rues de Perpignan, pour réclamer une revalorisation des salaires et des retraites. Plus de 150 manifestations similaires sont prévues dans toute la France, à l'appel d'une intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, Unsa et de plusieurs organisations lycéennes.

Au centre des revendications, le pouvoir d'achat alors que l'inflation, mesurée par l'Insee à 3,6% sur un an en février, pourrait encore accélérer en raison du conflit ukrainien. "La seule solution contre la vie chère, c'est l'augmentation des salaires et des pensions", martèle la CGT. Les syndicats réclament aussi "une baisse de la TVA sur les produits pétroliers et énergétiques".

La précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 27 janvier, avait réuni 89.000 manifestants en France selon les autorités, plus de 150.000 selon les organisateurs.