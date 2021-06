500 offres d'emploi en apprentissage à pouvoir dans le Vaucluse et les départements limitrophes

Plus d'une centaine de jeunes ont défilé toute la journée jeudi à la Mission locale d'Avignon à l'occasion d'un Café de l'alternance. C'est la quatrième édition de cet évènement qui vise à mettre en lien jeunes en recherche de formation en alternance avec les employeurs via les Centre de formation d'apprentis (CFA) et les organismes de formations. Plus de 500 offres sont actuellement à pourvoir dans le Vaucluse et les départements limitrophes, du niveau CAP jusqu'au BAC+3 Bac+4 pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Des offres dans les secteurs du commerce, de la communication, de l'artisanat, des métiers de bouche, mais aussi de l'industrie, de la logistique ou de la maintenance. Car l'alternance séduit en cette période de pandémie.

Ainsi Tifa, 22 ans, souhaite poursuivre son BTS communication par une année de licence en entreprise afin d'acquérir une véritable expérience professionnelle. CV sous le coude, elle retrace son parcours face à Laurent Trans, conseiller en formation au Campus Vincent de Paul à Avignon. "Avant la communication c'était un peu la cinquième roue du carrosse, elle n'était pas vraiment considérée comme utile. Or aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que la visibilité c'est important et donc on a des entreprises très variées qui cherchent à recruter sur ce type de postes," explique-t-il.

Une centaine d'offres d'emploi au CFA de la Chambre des Métiers

Un regain d'offres également observé dans les métiers de bouche. Le Centre de formations des Apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat cherche ainsi une centaine de jeunes dans des secteurs divers : la boulangerie, la boucherie mais aussi dans des métiers liés au service (la coiffure, l'art floral), ou encore à la maintenance et à la mécanique. Ainsi aujourd'hui dans le Vaucluse, il y a beaucoup plus d'offres que de candidats à l'alternance. Un appel d'air qui s'explique en partie par le plan 1 Jeune 1 solution lancé par le gouvernement qui prévoit une aide financière de 5000 à 8000 euros pour les entreprises embauchant en apprentissage.