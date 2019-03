500 offres d'emplois à pourvoir dans le Sénonais

Sens, France

Vous pourrez passer directement des entretiens et rencontrer des entreprises de nombreux domaines : l'industrie, les services à la personne, la logistique, la grande distribution ou encore le BTP. Et pour vous aider à candidater, nous avons pris quelques conseils auprès du LAPS, l'Accompagnement professionnel du Sénonais.

Actualiser son CV

La première chose à faire avant de candidater c'est évidemment d'actualiser son CV, une évidence qu'il est bon de rappeler remarque Aoitif Huwels, conseillère au PEIPS, anciennement Mission Locale : " bien souvent ce qu'on retrouve c'est la mauvaise présentation du CV ou alors _le CV qui n'est pas à jour_. Ensuite la difficulté est le manque d'informations."

Ne pas hésiter à parler de soi et de ce qu'on a fait -Vanessa Aublet du PEIPS

Lorsqu'on a peu de diplômes et pas d'expérience, forcément, le CV est un peu vide. C'est une mauvaise excuse estime Vanessa Aublet, également conseillère au PEIPS : "il ne faut pas hésiter à parler de soi et de ce qu'on a fait. Moi j'avais des jeunes qui ont créé leur propre site internet, ça peut être apparenté à du travail, c'est ce qu'on appelle des compétences transversales."

Ne jamais mentir sur son CV

Et si vous êtes tenté de mentir sur votre CV, attention, ça peut couter cher explique Aoitif Huwels : " quand on arrive dans le milieu du travail l’entreprise se rend tout de suite compte si ce qu'on a mis sur le CV est vrai ou pas ."

Enfin lors de l'entretien, préparez-vous à répondre à toutes sortes de questions : " par exemple, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? vous pouvez dire me mettre sur l'ordinateur, si vous êtes passionné de musique, vous pouvez tomber sur un recruteur qui a les mêmes passions que vous et vous pourrez peut-être parler que de ça sur 90% de l'entretien."

Un entretien où il faut toujours venir avec un papier et un stylo pour éventuellement noter des informations importantes.

Montrer sa motivation lors des entretiens

Vous pourrez passer directement des entretiens et rencontrer des entreprises de nombreux domaines : l'industrie, les services à la personne, la logistique, la grande distribution ou encore le BTP. Des entreprises qui recherchent à connaître vos compétences plus que vos diplômes explique Aoitif Huwels : "c'est vrai qu'on se dit toujours je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas grave, _on peut ne pas avoir de diplôme mais avoir les compétences_. ce qui prime c'est la motivation, l'assiduité, et la ponctualité. On peut avoir des compétences à titre personnel qui serviront à l'employeur. Savoir peindre un mur peut servir pour un métier du bâtiment. On essaie de faire ressortir tout ce qui peut paraitre anodin."

Le carrefour de l'emploi, c'est de 9h à 12h et de 14h à 18h à la salle des fêtes de Sens. L'entrée est gratuite.