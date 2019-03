500 personnes mobilisées contre la fermeture de la sucrerie d'Eppeville

Les salariés de la sucrerie d'Eppeville à l'Est de la Somme maintiennent la pression pour éviter la fermeture du site annoncée par le groupe saint-Louis. 500 personnes étaient ce mercredi à leur côté pour une marche entre la sucrerie et le centre-ville de Ham.

Amiens, France

Les rideaux de nombreux commerces baissés une heure ce mercredi après-midi à Ham, en solidarité avec les 132 salariés de la sucrerie voisine d'Eppeville. Sur l'ardoise de "La taverne", le menu du jour est remplacé par un message d'encouragement et la patronne, Marie Perdrix a abandonné ses fourneaux pour afficher son soutien aux salariés dont une partie vient manger chez elle tous les midis. C'est beaucoup de tristesse pour cette restauratrice rejointe par Michelle, habitante de Ham depuis 35 ans et qui redoute de voir sa ville devenir une ville morte.

Rideau baissé au restaurant "la Taverne" dans le centre-ville de Ham © Radio France - Elodie Touchais

Soit on va à Roye, soit on démissionne - David, préparateur de commandes

Le groupe allemand Südzucker propriétaire de la sucrerie veut fermer le site en 2020 et transférer les emplois sur le site Saint-Louis voisin de Roye. Vingt-cinq kilomètres de plus que David ne fera pas. Ce préparateur de commandes habite St Quentin et il a calculé, en pleine campagne cela l’obligerait à se lever à 2h du matin pour rentrer chez soi à 22h. "Ce n'est pas une vie" explique ce trentenaire qui recherche donc un nouveau poste. Et il assure ne pas avoir d'autres alternative : selon lui "pour Südzucker, soit on va à Roye, soit on démissionne" sans aucune indemnité à la clé.

Un CCE est programmé le 2 avril au siège parisien du groupe St Louis © Radio France - Elodie Touchais

Les salariés des sucreries concurrentes inquiets pour leur avenir

Les concurrents de la sucrerie Saint Louis d'Eppeville ne se réjouissent pas de l'annonce de la fermeture. Bien au contraire. A l'appel de la CGT, des salariés de Cristal Union ou de Terreos dans le Pas de Calais et la Marne ont fait le déplacement à Ham ce mercredi. Une nécessaire solidarité pour Eddy qui redoute l'effet domino : " tout ce qui arrive aux uns, arrive aux autres".

Des salariés des groupes concurrents Cristal Union et Terreos solidaires de leurs collègues d'Eppeville © Radio France - Elodie Touchais

La fermeture de la sucrerie d'Eppeville sera a l'ordre du jour d'un CCE, un comité central extraordinaire le 2 avril au siège du groupe St Louis à Paris.