500 personnes rassemblées contre la fermeture de la sucrerie de Toury

Aujourd'hui samedi 31 août, plus de 500 personnes, salariés de l'usine et habitants de Toury étaient réunis devant la sucrerie possédée par Cristal-Union pour protester contre sa fermeture.

Toury, France

Ce matin devant la sucrerie de Toury, une scène avait été dressée pour accueillir des concerts et une buvette distribuait sandwichs et boissons aux présents. Ils étaient plus de 500 rassemblés pour protester contre la fermeture de cette usine décidée par son propriétaire le groupe Cristal Union.

Un site historique

Les T-shirts conçus par les salariés de la sucrerie de Toury © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des salariés mais aussi des habitants de Toury et des ouvriers d'autres sucreries, car cette usine est un site historique, installée là depuis près de deux siècles, et qui joue un rôle central dans l'économie de la région. "C'est un _fleuron de l'industrie sucrière_, mais aujourd'hui Cristal Union essaye de nous faire croire le contraire. Pour lui cette usine est bonne à jeter", dénonce Frédéric Rebyffé, représentant syndical CGT.

Une fermeture désormais inéluctable

Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loire (ici au micro) était présent au rassemblement © Radio France - Mathilde Bouquerel

La fermeture semble désormais actée, et le combat pour les salariés est à présent d'obtenir un plan social acceptable. Mais le député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loire Philippe Vigier ne veut pas s'arrêter là. "Il faut penser à la reprise de l'usine ou à sa possible reconversion, notamment dans le secteur des _cosmétiques_. Je passe beaucoup de temps en ce moment à étudier toutes ses propositions."

Quoi qu'il en soit, Frédéric Rebyffé annonce d'autres actions si les négociations avec Cristal Union se passent mal.