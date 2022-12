500 personnes se sont rassemblées contre la vie chère à Montpellier

Ils se sont retrouvés pour dire non à l’inflation, à la baisse du pouvoir d’achat et aux réformes de l’assurance chômage et des retraites.

500 personnes environ au centre ville de Montpellier hier pour manifester contre la vie chère.

Un appel national pour dire non à la hausse des prix, à la baisse du pouvoir d’achat, et aux futures réformes des retraites et de l’assurance chômage.

Dans le cortège, de nombreux gilets jaunes venus de Montpellier et Lunel.

L’assemblée « Montpellier contre la vie chère » appelle à un soulèvement populaire non violent.

Le cortège est partie de la place de la comédie, avant de remonter par la place Jean Jaurès, avenue Foch pour redescendre par le quartier Saint Anne, puis BD du jeu de paume et enfin Polygone.

Les manifestants ont joué au jeu du chat et la souris pour rentrer dans le centre commercial, symbole du capitalisme qu’ils dénoncent. En vain. Les forces de l’ordre étaient nombreuses pour éviter toute intrusion.