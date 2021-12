500 salariés seulement et la fin du diesel acté : une page se tourne ce jeudi pour la Bosch à Rodez

C'est un tournant ce jeudi pour le site de la Bosch, en Aveyron. L'usine qui fabrique depuis 1970 des injecteurs en Aveyron va tourner la page du diesel et acter une réduction drastique de ces effectifs. Un CSE central très important va réunir ce matin à 10h30 la direction et les syndicats. Ensemble ils vont signer l’accord de restructuration (proposé le 5 mars 2021) qui prévoit la suppression de plus de 650 postes au sein de l’entreprise.

Accord massif des salariés

L’accord sera signé sans aucun doute ce jeudi matin puisqu’il a été accepté par un vote massif des salariés la semaine passée lors d'une consultation lancée par l'intersyndicale. Et à 86 %, les salariés ont accepté l’accord de restructuration. Un accord qui va changer radicalement la Bosch. L'idée c'est sortir du diesel le plus vite possible. Pour cela, les lignes de buses seront délocalisées. Il ne restera que quelques lignes de bougies ( le reste ira sans doute en Inde) qui vont partir peu à peu. Surtout le site sera dédié au projet Fresh2 de camion frigorifique hydrogène. L’accord stipule qu’en 2025, il ne devra rester que 513 employés.

450 départs en pré-retraite

450 départs en pré-retraite sont prévus. Le reste, entre 150 et 130 salariés, devront être des départs volontaires. Tout en sachant que, si l'usine n’attend pas ce seuil des 500, les salariés se sont engagés à financer eux-mêmes ce plan social. ( Ils vont pour cela faire une réserve de sept millions d’euros sur leurs salaires de 2022. ) Et tous ces efforts sont faits par les salariés de la Bosch pour une promesse de la direction : il n’y aura aucun licenciement et du travail garanti jusqu'au 31 décembre 2028 pour les 500 qui resteront.

"On est pris à la gorge"

Les salariés de la Bosch ont donc plébiscité cet accord. Et ils résument très bien : 500 emplois en 2025 c'est peu mais "c'était cette restructuration ou rien". "On a les mains liées", "On est pris à la gorge" disent ces ouvriers. Et Fabrice conclu : "C’était sept ans de travail, on verra dans sept ans et on avait pas le choix." La promesse d'aucun licenciement avant sept ans c'est ce qui a joué insiste Laurent : " Je voulais du travail au moins jusqu’en 2028. Et au niveau salaire, on est très bien payé à la Bosch. Si on va ailleurs, on n’aura pas cela."

L'accord va donc être validé ce jeudi midi et Marcel va faire partie des 450 qui vont partir très vite en pré-retraite. Il a pensé à lui, mais aussi aux plus jeunes : " je fais ce choix personnel mais aussi par rapport mes collègues qui risquent de perdre leur emploi. Les technologies s’en vont et ne sont pas remplacées."

à lire aussi 750 suppressions de postes annoncées chez Bosch Rodez

L'exemple de la SAM

Evidemment l'exemple de la SAM ne leur a pas donné envie de croire à l'avenir de l'industrie en Aveyron. _"Cela peut très bien nous arriver à nous. En 2029, 2030. Ça fait très mal à Rodez et pour tous les alentours". _Les salariés qui vont rester vont être progressivement transférés des chaines diesel à celle consacrées à l'hydrogène et au camion frigorifique Fresh 2. Il devrait aussi y avoir des emplois liés à l’insourcing (une méthode qui consiste à intégrer les services et ressources d’un prestataire directement au sein de l’entreprise d’un client).

En tout cas, ce choix massif des salariés interrogent. Il y a encore 20 ans, la Bosch c’était plus de 2400 salariés. En passant à 500 salariés, le site devient plus fragile évidemment. Et son avenir repose uniquement sur ce projet hydrogène qui n’en ait qu’à la période de test. Et l’exemple de la SAM voisine, liquidée il y a quelques jours, n’a sans doute pas aidé les salariés de la Bosch à croire en un avenir industriel pour le site ruthénois.

La CGT( le premier syndicat dans l’entreprise ) avait appelé à voter NON lors de la consultation sur l'accord. Parce que le syndicat ne croit pas dans le projet industriel promis qui repose uniquement sur le projet de camion frigorifique hydrogène selon eux. Et aussi parce qu'il estime qu'il est inadmissible de ne garder 500 salariés alors qu'on délocalise une partie de production.

Indignation de Stéphane Puech secrétaire CGT du CSE. Copier

Heiko Carrié le pdg de Bosch France, sera sur le site de Rodez ce jeudi. Il a prévu de s'adresser aux salariés vers 14h, après avoir entériné l'accord de restructuration.