Bazouges, Château-Gontier, France

La colère monte de plus en plus à Bazouges. Hier 500 signatures ont été recueillies devant l'agence postale pour réclamer son maintien en 2018. La Poste envisage de fermer ce bureau employant cinq salariés l'année prochaine. D'après l'entreprise la fréquentation de l'agence est en baisse ce que conteste la CGT, FSU et Solidaires. Du coup ce jeudi, les salariés et les syndicats ont fait signer une pétition dans le centre-ville de Château-Gontier.

Que deviendront les cinq salariés ?

Dans les allées du marché, l'ambiance de noël contraste avec l'inquiétude des salariés de La Poste. Pour eux une éventuelle fermeture de l'agence de Bazouges, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "Ils [les dirigeants, ndlr] avisent les courriers recommandés ou les colis dans des points commerciaux, de façon à habituer la clientèle à ne plus fréquenter les bureaux. Du coup après vous les entendez dire 'et bien vous voyez le bureau est ouvert deux heures par jour, il n'y a personne donc on va le fermer'" explique une factrice remontée.

"Ils avisent les courriers recommandés ou les colis dans des points commerciaux, de façon à habituer la clientèle à ne plus fréquenter les bureaux"

Les habitants n'hésitent pas à remplir la pétition brandie par les syndicats. C'est un service public de moins pour André et Maryline. "Une fermeture affaiblirait les autres commerces aussi. On va être obligé de faire deux kilomètres de plus pour aller à la Grande Poste alors que là nous avions tout ce qui nous fallait" argumente le premier. L'avenir est tout aussi incertain pour les cinq salariés de l'agence. "Il n'y a pas de plan de retraite prévu pour ce personnel. Les agents pourraient être amenés à travailler dans un autre secteur du la Mayenne voire ailleurs que dans le département" explique Michelle Blot, la secrétaire départementale CGT de la Fédération des Activités Postales et de la Télécommunication.

"On va être obligé de faire deux kilomètres de plus" Copier

Après Azé en 2016, Bazouges serait la deuxième agence postale qui fermerait autour de Château-Gontier.