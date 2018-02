Le forum emploi transport se tenait ce vendredi aux Docks d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. L'occasion pour les professionnels du secteur et la ministre des transports, Elisabeth Borne, de rappeler qu'il peine à recruter, alors que 5000 emplois sont disponibles en Île-de-France.

Des patrons qui peinent à recruter se sont réunis ce vendredi à Aubervilliers, aux Docks pour un premier "forum emploi transports" qui regroupait des entreprises du secteur. Actuellement en Île-de-France, 5000 emplois sont disponibles, 22 000 au niveau national, dans le transport de marchandises de voyageurs, la logistique ou le déménagement, comme l'indique l'AFT, l’Agence pour le développement de la formation professionnelle dans le transport, qui organisait l'événement avec le ministère des Transports.

Les transports créent de l'emploi

La ministre, justement, a fait le déplacement ce vendredi matin. "C'est quand même paradoxal d'avoir 5000 emplois non pourvus en Île-de-France, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui cherchent un emploi" souligne Elisabeth Borne. Le secteur est "confronté à une population active vieillissante et c'est un secteur qui crée de l'emploi" explique Thomas Huguen, directeur à l'AFT.

Un secteur qui "souffre d'une image négative"

Les métiers qui recrutent? Essentiellement "la conduite : transports de marchandise ou de voyageurs, donc niveau inférieur au BAC, mais aussi de l'encadrement, de gestion" détaille Thomas Huguen. Si le secteur peine à recruter selon lui, c'est parce qu'il "souffre d'une image négative, on a l'impression que c'est un métier dans lequel on ne peut pas conserver une vie familiale et sociale : c'est faux!"

"C'est l'occasion de permettre aux jeunes de découvrir de très beaux métiers" s'enthousiasme de son côté Elisabeth Borne qui se dit "très heureuse que ce salon se tienne en Seine-Saint-Denis, où on sait que des jeunes cherchent des emplois".

La ministre des transports interpellée par des chauffeurs VTC mécontents

Certains jeunes ont profité de sa venue : "on est en train de mourir" l'interpelle Hamid Moubiou, chauffeur VTC et membre du syndicat FO CAPA VTC. "Vous savez, la société Uber est en train de tuer la jeunesse!" ajoute-t-il, dénonçant les marges importantes des plateformes de réservation VTC. "On va faire une grande mission pour regarder comment fonctionne le secteur" répond la ministre, qui assure qu'une table ronde sera organisée d'ici fin mars avec les professionnels du secteur des VTC.

