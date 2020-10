52.000 emplois détruits en six mois en Occitanie, des mois difficiles à venir selon l’Insee

52.000 emplois perdus. En l’espace de six mois, on a annulé en Occitanie l’équivalent des créations d’emplois des deux années précédentes (2018 et 2019), les chiffres publiés par l’Insee dressent un constat implacable de l’impact de la crise sanitaire sur le marché de l’emploi dans la région.

L’emploi intérimaire se redresse

Au deuxième trimestre 2020, l’emploi salarié recule encore de 0,7 % en Occitanie, soit 15.000 emplois perdus en moins en trois mois. La baisse s’atténue par rapport au trimestre précédent où la période du confinement avait détruit 37.000 emplois notamment dans l’hôtellerie restauration. En un semestre, le nombre d’emplois détruits est quasi équivalent au nombre d’emplois créés au cours des années 2018 et 2019.

Après un recul historique, l’emploi intérimaire rebondit au deuxième trimestre, en Occitanie comme au niveau national (respectivement + 35 % et + 23 %). L’activité touristique, qui a subi un coup d’arrêt dès le début du confinement, reprend progressivement en juin. En juillet, le chiffre d’affaires dans l’hôtellerie est encore en net recul, mais la restauration retrouve peu à peu son niveau d’avant crise, avec de fortes disparités entre départements.

Fin juin 2020, l’emploi intérimaire reste toutefois inférieur de 23 % à son niveau de fin juin 2019. Les départements du littoral enregistrent les hausses les plus fortes entre +53 % et + 57 % dans l’Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales.

L’emploi baisse partout, sauf dans la construction

En Occitanie, comme en France, le marché du travail est touché de plein fouet par la paralysie de l’activité économique liée au confinement. Afin d’éviter des licenciements, les entreprises d’Occitanie ont eu un recours massif au dispositif du chômage partiel.

Dès le mois de mars 2020, 19 % des salariés privés de la région sont placés en activité partielle. Ce chiffre atteint 41 % en avril, en plein cœur du confinement, pour ensuite diminuer au mois de mai (29 %), avec la sortie du confinement et la reprise progressive de l’activité. Au 1er juin, la prise en charge de l'indemnité d'activité partielle diminue, sauf dans les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires en raison de la crise sanitaire, comme le tourisme, la restauration ou la culture, qui continuent à bénéficier d'une prise en charge à 100 %. Le recours à l’activité partielle diminue ainsi sensiblement en juin avec seulement 10 % des salariés d’Occitanie en bénéficiant.

D’avril à juin, la région perd 26 000 emplois hors intérim, conséquence à la fois de fins de contrats et d’une baisse forte des embauches : les déclarations préalables à l’embauche pour des contrats de plus d’un mois sont en baisse de 39 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent . Tous les secteurs accusent des pertes importantes, plus particulièrement l’hôtellerie et la restauration avec 9.300 emplois en moins.

Les services aux particuliers (formation professionnelle, soutien scolaire, coiffure, culture) perdent 4.100 emplois (soit - 3,9 % par rapport au premier trimestre) et les services aux entreprises 2.500 emplois (soit - 1,2 %) ; les transports et l’entreposage sont en recul de 1.500 emplois (- 1,5 %), le secteur de l’ information et de la communication en perd 600 (- 1,1 %).

Le commerce est également fortement impacté avec une baisse de 0,7 %, soit une perte de 1 800 emplois dans la région. Les effectifs de ce secteur diminuent fortement dans les Hautes-Pyrénées, l’Hérault et es Pyrénées-Orientales.

La baisse de l’emploi industriel, entamée au trimestre précédent, s’accentue avec 1.500 emplois en moins (hors intérimaires), soit - 0,7 % par rapport au premier trimestre. L’industrie agro-alimentaire perd 500 emplois (- 1,2 %), la fabrication d’autres produits industriels 700 (- 0,9 %). La fabrication des matériels de transports qui résistait au premier trimestre enregistre une baisse de 0,7 % ce trimestre, ce qui représente 300 emplois en moins, dont plus de la moitié en Haute-Garonne.

À l’ inverse des autres secteurs, la construction est la plus épargnée au cours de ce deuxième trimestre (+ 0,1 %). Conjuguée au recrutement d’un important volant de travailleurs intérimaires, l’activité du secteur laisse entrevoir des signaux de reprise.

Forte poussée du chômage d’ici la fin de l’année

Si Airbus et le secteur aéronautique a limité la casse grâce aux mesures de chômage partiel, le secteur a plutôt bien résisté ces six derniers mois, la sous-traitance commence à accuser le coup. C’est dans les mois qui viennent que l’on mesurera les effets réels du plan de relance de l’aéronautique annoncé par l’Etat, et du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée, les négociations sont entrain de se boucler chez Airbus et chez les entreprises sous-traitantes.

« L’incertitude demeure sur l’évolution de la crise sanitaire qui risque de se prolonger sur les mois à venir, ce qui risque de mettre en difficultés l’économie régionale pendant encore de longs mois – pronostique Lionel Doisneau, responsable de la division économie à l’INSEE Occitanie - "avec _une augmentation du taux de chômage qui va arriver très rapidement_. On passe de difficultés conjoncturelles liées au confinement, qui faisaient que les salariés ne pouvaient pas aller travailler, que les entreprises ne pouvaient pas exercer leur activité, à des difficultés plus structurelles liée à la crise qui perdure dans tous les secteurs d’activité »