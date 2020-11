52 licenciements annoncés par KaliStrut, signe d'un secteur aéronautique qui souffre

Le secteur de l'aéronautique va mal depuis des mois et le début de l'épidémie de Covid. Il y a moins de trafic et c'est tout le secteur qui en souffre. Pour preuve : l'entreprise de construction KaliStrut a annoncé jeudi matin un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi), de 52 employés, sur les 196 que compte le site de Saint-Vallier (Drôme).

"Les premiers départs s'effectueront au début de l'année 2021, sous forme de départs volontaires. Le reste des départs se fera fin mai, sous forme de licenciements secs", explique Luc Martin, délégué syndical CFDT. Une annonce faite par le directeur à ses employés jeudi matin.

"On s'en doutait un peu, on nous avait déjà préparés à ce PSE", ajoute-t-il, même si les rumeurs faisaient plutôt état de 80 licenciements parmi les employés.

"C'est inacceptable pour nous", Luc Martin, délégué syndical CFDT

Pour le délégué syndical, cette annonce est _"inacceptable"_, d'autant plus qu'elle concerne des personnels qui vont avoir du mal à retrouver un emploi, surtout dans l'aéronautique.

Le syndicat assure que des alternatives étaient envisageables, notamment la mise en place de l'APLD (Activité Partielle Longue Durée), mais, selon Luc Martin, "Ce n'est pas la vision qu'à notre directeur".

Des négociations, mais peu d'espoir

Luc Martin et d'autres délégués syndicaux ont d'ores et déjà entamés des négociations avec la direction. "On a plusieurs réunions prévues pour essayer de limiter la casse, de licencier un peu moins, pour pouvoir essayer de tenir jusqu'au mois de juin et après voir ce qu'il se passe. Mais on a peu d'espoir quand même sur le résultat", conclut le syndicaliste.