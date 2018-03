Depuis novembre 2017, les démarches pour obtenir une carte grise s'effectuent uniquement sur internet et non plus en préfecture. Le Conseil national des professionnels de l'automobile (CNPA) évoque 300 000 demandes en souffrance dont 53 000 pour la région AURA.

Saint-Étienne, France

Depuis novembre dernier le travail d'Adeline Dupuis a bien évolué. C'est elle qui est en charge des carte grises au garage Automobile Benmeleh à Saint-Étienne. Jusqu'à présent elle ne s'occupait que des voitures neuves. Maintenant, elle se substitue à la Préfecture et fait les démarches y pour les automobilistes qui achètent des voitures d'occasion à d'autres particuliers. Un service proposé par le garage pour 30 euros.

Pour la directrice générale d'Automobile Benmeleh, Carole Benmeleh, ce service permet de faire découvrir le garage aux futurs clients. Copier

Et Adeline Dupuis a vu les changements dans les démarches. "Maintenant on a plus de responsabilités, on demande plus de justificatifs au client, il ne faut pas qu'il y ait des faux. Il faut tout contrôler. C'est un travail compliqué!". Un travail compliqué d'autant que le système n'est pas toujours au point. Il faut parfois attendre de longues semaines avoir de recevoir une carte grise. "Les pires... on en a eu une ça a duré cinq mois... en moyenne si tout va bien entre cinq et six semaines" raconte Carole Benmeleh, la directrice générale du garage. "Au début, oui, il y avait un bug informatique. Maintenant c'est un problème de suivi des dossiers après l'envoi". Carole Benmeleh qui s’inquiète déjà pour les vacances d'été. la carte grise provisoire, le WW, est certes valable 4 mois désormais au lieu d'un auparavant. En revanche elle ne permet pas de passer les frontières.