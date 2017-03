53 des 59 salariés d'ECCE licenciés, la fin du dernier site de production de la marque de confection de luxe

C'est le 6° plan social de la marque de confection de luxe qui travaille pour Givenchy ou Kenzo, un choc pour les salariés qui ont presque tous fait leur carrière dans l'usine.

Depuis 1996 l'entreprise ECCE anciennement Bidermann a connu 6 plans sociaux et la fermeture des sites d'Hénin Beaumont, Aulnoy lez Valenciennes et Poix du Nord qui a fait l'objet du documentaire Merci Patron, de François Ruffin primé aux Césars. L'entreprise qui enregistre un déficit de 4 millions d'euros devait être reprise par l'actuel directeur mais il a finalement jeté l'éponge, résultat seuls 6 postes restent sur les 59, des postes de suivi de commande pour les sites délocalisés en Bulgarie, Tunisie, etc. Il n'y aura donc plus du tout de production en France, d'ailleurs les salariés ne faisaient déjà plus que des prototypes de costumes fabriqués ensuite dans les autres pays.

De 8000 salariés à 110

Il ne restera plus que le siège social à Levallois Perret en région parisienne, 110 salariés contre 8000 dans les années 70. Un choc pour les "petites mains" du luxe qui ont toutes commencé à travailler très tôt vers 16 ans et qui pensaient finir leur carrière ici à Prouvy portée par l'élan du Made In France. Agées en moyenne de 53 ans elles craignent maintenant pour l'avenir, elles espèrent donc qu'un repreneur intéressé par leur savoir faire va se manifester pour sauver "leur usine, leur 2°maison" pour Marie Andrée Smaga, la déléguée CGT .