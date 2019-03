53 postes supprimés à l'Usine Saint Louis Sucre de Marseille

Marseille, France

L'industriel Saint Louis Sucre va fermer deux sucreries en France en 2020, soit plus de 200 salariés directement concernés dans le nord du pays mais également à Marseille, rue de Lyon dans le 15e, où se trouve une usine de conditionnement, sur un site d'une dizaine d'hectares. Les 58 salariés seront ramenés à 5 pour un recentrage de l'activité sur la production de sucre liquide. Une fermeture sans aucune légitimité pour Rida Bouchelaghem, secrétaire du CE et délégué CGT de l'usine Saint Louis Sucre " sur un plan économique, on ne comprend pas pourquoi fermer Marseille, surtout qu'on a déjà payé un lourd tribut ces dernières années, que nous avons fait les efforts qu'il fallait justement pour maintenir l'activité sur le site, donc aujourd'hui c'est très très dur à avaler. "

"le sucre Saint louis , c'est le patrimoine marseillais de la France"

Même incompréhension pour la sénatrice socialiste Samia Ghali pour qui "le sucre Saint louis , c'est le patrimoine marseillais de la France, chaque français a un jour mis dans son café et son thé un morceau de sucre." Samia Ghali qui a écrit, conjointement avec Xavier Bertrand, Président de la région Haut de France, une lettre aux Ministres du Travail, de l'Agriculture et de l'Economie pour alerter sur la situation des usines Saint Louis Sucre en France et au delà de toute la filière Betteravière.

"L'entreprise Südzucker doit rembourser l'Etat ! Le CICE c'est l'argent des contribuables!"

En 2015 deja, Südzucker avait voté un plan de départ volontaire de 80 salariés à Marseille. Alors que dans le même temps, le groupe allemand bénéficiait ( entre 2014 et 2016 ) d'une aide de 8,8 millions d'euros dans le cadre du CICE , (crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi). Un contrat passé avec l'Etat pour garantir la compétitivité et l'emploi en France. Une aberration pour le délégué CGT Rida Bouchelaghem " Moi je veux bien entendre que le CICE c'est pour maintenir l'activité mais si c'est pour voir des fermetures de site, je ne comprends pas! c'est quand même l'argent des contribuables, des français!" Pour la sénatrice des bouches du rhône Samia Ghali "_c'est la double peine_" . Elle demande que la société allemande Südzucker rembourse les sommes perçues "quand une entreprise ne joue pas le jeu, elle ne doit pas conserver le financement de l'Etat."