54 lauréats pour la 2ème édition du budget participatif des Landes

Clap de fin pour la 2ème édition du budget participatif des Landes ! Les Lauréats ont été dévoilés ce mercredi soir lors d'une soirée au pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont. Pour cette deuxième édition : 550 idées déposées, 280 projets soumis au vote pour se partager une enveloppe d'1 million et demi d'euros. Et finalement : 54 projets lauréats !

Les deux projets les plus populaires

C'est 21 lauréats de plus que lors de la première édition, en 2019. Parmi ces 54 lauréats, on trouve 17 projets "jeunes", c'est à dire proposés par des moins de 20 ans.

Le projet le plus populaire, c'est à dire celui qui a obtenu le plus de voix est celui porté par le centre d'accueil et de soin de la faune sauvage, Alca Torda, à Pouydesseaux. 1980 suffrages récoltés. Il obtient 25 400 euros. Cette subvention servira à financer du nouveau matériel (parcs à hérissons, matériel de chirurgie, éleveuses et couveuses, bagues pour les oiseaux, etc.). Vient ensuite le projet de l'association Colosse aux pieds d'argile, association qui lutte contre les violences sexuelles envers les mineurs dans le milieu sportif. 1607 voix récoltées. 21 000 euros de subvention : l'association s'en servira pour équiper ses nouveaux locaux à Saint-Paul-les-Dax, afin de mieux accueillir les victimes et assurer leur accueil juridique et psychologique.

Moins de votants

Parmi les autres lauréats, il y a un peu de tout : un skatepark à Grenade-sur-l'Adour, une patinoire écologique à Linxe, du matériel de puériculture pour aider des jeunes mamans en difficulté à Saint-Paul-Les-Dax, mais aussi un jukebox pour les pensionnaires de l'ehpad de Tartas ! Comme lors de la 1ère édition, c'est la catégorie « sports et loisirs » qui l’emporte haut la main : cela représente 4 projets sur 10.

42 360 personnes ont participé au vote : c'est plus de 10 000 de moins que lors de la 1ère édition.

Trois gros projets entre 70 000 et 100 000 euros

Quels montants remportent ces projets ? ça varie évidemment. Il y a trois gros projets, dit projets "exceptionnels", qui obtiennent chacun un chèque compris entre 70 000 et 100 000 euros. Ce qui est marquant cette année, c'est qu'ils s'agit de 3 projets "jeunes", c'est à dire portés par des moins de 20 ans. Ils se situent à Morcenx-La-Nouvelle, Bélus et Magescq et il s'agit de la construction de 3 pumptrack : des parcours de bosses et de virages relevés destinés aux VTT, BMX, rollers et autres trottinettes. Ce sont donc ces 3 projets qui obtiennent les plus grosses subventions.

Ensuite 21 projets obtiennent des chèques entre 15 000 et 70 000 euros et 30 petits projets bénéficient d'enveloppes de moins de 15 000 euros

Le conseil départemental avait prévu un budget de 1,5 million d'euros pour cette 2ème édition. Il dépense finalement un peu plus : 1 521 244 euros précisément.

La liste complète des lauréats est à retrouver sur le site internet du budget participatif.