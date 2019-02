550 personnes réunies pour le grand débat à Concarneau

Une salle comble, des participants à l'étage : les gilets jaunes de Concarneau osaient à peine l'imaginer. Pourtant, ce lundi soir, le grand débat organisé au CAC a fait le plein. Plus de 500 personnes sont venues écouter les revendications des gilets jaunes et partager leur avis sur de nombreux thèmes. Parmi elles, des gilets jaunes, des élus mais aussi de simples citoyens, comme Brigitte, 72 ans, venu de Trégunc : "Ma foi, je craignais un peu mais j'ai été globalement satisfaite. Il y avait une bonne réflexion, dans l'ensemble les gens se sont respectés".

Brigitte est satisfaite de sa participation au grand débat de Concarneau Copier

Une heure et demie de présentation et de témoignages avant le vrai débat

La soirée commence par un exposé des revendications des gilets jaunes de Concarneau en ce qui concerne la fiscalité et le pouvoir d'achat, puis des témoignages de gilets jaunes, s'enchaînent sur la scène. Il faut attendre 21h30 pour que le micro circule enfin dans la salle. Une première question s'adresse au député Erwan Balanant, de la République en Marche, assis au premier rang. "Je voudrais lui demander qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui a été dit depuis ce soir ?" lui demande une femme. "_En 2 minutes je vais avoir du mal à répondre à toutes les questions, j_e préfère vraiment que la salle parle" répond le député, venu pour écouter les doléances. Il repartira d'ailleurs avec un carnet plein de notes.

A Concarneau, Gilets Jaunes et simples citoyens ont échangé leurs idées lors d'une soiré de débat Copier

Des interventions autour des taxes et des retraites, peu de place pour l'environnement

Beaucoup de cheveux gris dans la salle, la conversation tourne beaucoup autour des retraites, de la CSG et des impôts, ce que déplore un groupe de jeunes, venus pour parler écologie. Mais malgré deux interventions en ce sens, qui recueillent de nombreux applaudissements, le débat reste centré sur la fiscalité. "Il y en aura d'autres, répond Jean-Marie Desavoye, un des organisateurs. On est déjà très satisfaits par rapport au nombre de gens qui sont venus, c'est une réussite. C'est vrai que peut-être plus de personnes auraient voulu prendre la parole, mais c'est difficile quand il y a autant de monde.". Les gilets jaunes de Concarneau travaillent déjà à l'organisation d'un second débat, pourquoi pas autour des questions d'environnement.