Avignon ville pour la première fois depuis les six années précédentes perd une centaine d’habitant tandis que Cavaillon se distingue comme la ville plus en progression alors que les petits villages soit stagnent ou se dépeuplent doucement

Vaucluse, France

L'Institut national de la statistique et des études économiques remet a jour le recensement de la population tous les ans mais toujours avec un décalage car les données publiées aujourd'hui sont à jour pour l'année 2015. Le département compte alors cette année 3026 habitants de plus qu' en 2014. C'est la population totale qui comprend notamment les étudiants déclarés ici mais scolarisés ailleurs ou encore des personnes en soins longs séjours.

Les grandes villes du département progressent modérément à l'exception d'Avignon-ville qui perd pour la première fois depuis 2009, 119 habitants de moins sur ce nouveau tableau 2015.

Orange, Carpentras, Pertuis prennent entre cent et deux cents habitants de plus , mais Cavaillon se démarque et avec plus de 500 nouveaux cavaillonnais. Progression sensible pour certaines communes moyennes comme Monteux, près de 13 000 habitants maintenant et chez les moins de 10 000 comme Entraigues-sur-la-Sorgue. En revanche Pernes les fontaines a rétrogradé sous la barre des 10000 en population totale avec moins 262 habitants alors que Valréas affiche un moins 70 sur cette année.

Quand à nos petits villages, ils ne bougent pas comme à Joucas ou La Rolque-Alric, mais Vitrolles-en-Luberon affiche moins 17 / D'ailleurs nos plus modestes se dépeuple un petit peu comme Saint-Leger-du-Ventoux qui passe de 41 à 37 et prend la tête du classement de la plus petite commune du Vaucluse, devant Lagarde d'Apt et Sivergues.