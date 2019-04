576 millions d'euros pour former des jeunes et des demandeurs d'emploi bretons aux métiers qui embauchent

Pont-de-Buis-lès-Quimerch, France

216 millions d'euros apportés par l'Etat, 356 millions par la région Bretagne : c'est le contenu du Pacte régional d'investissement dans les compétences, signé ce lundi 8 avril à Pont-de-Buis, dans le Finistère par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud et le président du Conseil régional Loïg Chesnais-Girard.

De nouvelles places de formation

Il s'agit d'un engagement financier pour créer de nouvelles places de formation dans les 4 prochaines années. Il devrait permettre à 91 000 personnes éloignées de l'emploi, des demandeurs d'emploi ou des jeunes peu qualifiés, de bénéficier de formations dans des domaines qui recrutent : l'agro-alimentaire, les services à la personne ou encore l'industrie électronique.

L'industrie électronique peine à recruter des salariés qualifiés © Radio France - Nolwenn Quioc

30 départs à la retraite non remplacés chaque année

L'électronique, c'est le cœur de métier de l'entreprise Novatech. Mais l'âge de ses salariés est élevé et chaque année, une trentaine de personnes partent à la retraite, sans être remplacées faute de candidats. Il n'y a plus de filière de formation dans l'Éducation Nationale, mais ce n'est pas la seule explication. "On a des images d'Épinal de l'industrie d'il y a 100 ans, explique Muriel Pénicaud. Et puis depuis 15 ans en France on a perdu un million d'emplois dans l'industrie. Donc dans les familles on se dit : l'industrie c'est fini."

"Ce qui se passe, c'est que depuis 18 mois, l'industrie repart" Muriel Pénicaud, ministre du Travail

Un recrutement sur mesure à Novatech

Face aux besoins de recrutements importants, la directrice de Novatech, Jocelyne Madec, a mis en place un recrutement par simulation pour les ouvriers chargés de la réalisation des circuits imprimés. "C'est beaucoup de précision, de l'orfèvrerie, de la joaillerie, donc on fait de la simulation sur la gestuelle détaille Jocelyne Madec. Ensuite ils ou elles ont 400 heures de formation pratique et théorique. Puis ils viennent un an en CDD au sein de l'entreprise et à l'issue de cette année, je les embauche en CDI".

Un emploi pour toutes les personnes formées

L'an dernier, toutes les personnes formées se sont vues proposer un contrat d'un an. Et pour sélectionner les candidats, Novatech s'appuie sur l'expertise de Pôle Emploi, qui regarde non plus les diplômes mais les compétences des demandeurs d'emploi. Une couturière, habituée à un travail précis et technique, a ainsi pu retrouver du travail dans une autre entreprise spécialisée dans l'électronique, du côté de Guingamp. A Novatech, c'est une coiffeuse qui a trouvé un emploi d'agent de fabrication de carte électrique. Grâce au Pacte d'investissement dans les compétences, ce genre d'initiative devrait se développer sur toute la Bretagne.