Le transfert de l'impression vers Houdemont et l'arrêt des rotatives du Républicain Lorrain entraînera, d'ici le printemps, la suppression de 59 postes au siège du journal. Face à la colère des salariés et des syndicats, la direction promet le moins de casse sociale possible.

Moselle, France

Une page importante de l'histoire du Républicain Lorrain se tournera, avant la fin du premier semestre 2018. A ce moment, le quotidien régional ne sera plus imprimé par ses rotatives au siège de Woippy, mais dans l'imprimerie de l'Est Républicain, à Houdemont, près de Nancy. Le grand format laissera place au format dit "tabloïd", plus réduit, "plus maniable et plus pratique" selon les mots de son directeur général, Christophe Mahieu.

Une décision conforme à la stratégie économique du pôle presse du Crédit Mutuel, propriétaire des titres de presse lorrains, de regrouper plusieurs journaux dans une même imprimerie. A Mulhouse également, la banque a décidé de fermer l'imprimerie du journal l'Alsace au profit de celle des DNA à Strasbourg.

Le personnel, seul variable d'économie selon les syndicats

Mais ce changement majeur au Républicain Lorrain ne se fera pas sans douleur : 59 postes de l'imprimerie de Moselle vont disparaître. Direction et syndicats négocient actuellement les conditions du PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi).

Des syndicats, pour qui le Crédit Mutuel ne sait faire "des économies que sur le dos du personnel, si bien que dans tous les services, c'est la peur et l'appréhension".

Le Crédit Mutuel a des responsabilités à assumer par rapport à l'immobilisme de ces dernières années. Notre actionnaire aurait pu mettre en place des solutions pour éviter 59 licenciements (Jean-Jacques Zabé, délégué Filpac-CGT)

Les salariés de l'imprimerie, ne cachent pas leur désarroi. "Au départ, on nous avait proposé des transferts de postes, rappelle Noël Malraison, imprimeur et élu au Comité d'Entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. On est tous touchés, on a pas de garanties sur notre avenir, sur nos salaires..." Et ce que propose la direction pour le moment ne convient pas aux représentants du personnel, qui estime que le Crédit Mutuel doit proposer davantage.

Noël Malraison, imprimeur et élu au Comité d'Entreprise Copier

Des reclassements pour 24 salariés

"On a déjà proposé le reclassement de quasiment 24 personnes, expose de son côté Christophe Mahieu. Soit à l'impression à Houdemont, soit dans d'autres postes au Républicain Lorrain. Une autre partie du personnel, du fait de la pyramide des âges peut faire l'objet d'une passerelle jusqu'à la retraite." Et les autres ? "On va les accompagner pour trouver d'autres solutions, internes, ou externes..."

_C'est une décision importante pour un journal, mais qui ne concerne que la partie impression. Cela ne remet en cause, ni l'existence, ni l'indépendance du Républicain Lorrain (_Christophe Mahieu, directeur général)

Christophe Mahieu, directeur général du Républicain Lorrain Copier

Les parties s'opposent également sur la nécessite de transférer l'imprimerie. Quand la direction évoque des rotatives trop anciennes qui ne sont plus adaptées aux améliorations, les syndicats répondent qu'avec de la volonté, il aurait été tout à fait possible d'anticiper et d'adapter les outils de travail. Ils iront le clamer devant le siège du Crédit Mutuel, lors d'une manifestation, mardi matin à Strasbourg.