5ème vague : les aides aux entreprises seront plus ciblées, selon la présidente de la CCI de Corrèze

A 10 jours de Noël, on sait déjà que la 5ème vague de covid 19 aura des conséquences économiques. La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze évoque des annulations dans l'évènementiel et l'absentéisme dans les entreprises.

Discothèques fermées, pots de fin d'année et séminaires vivement déconseillés : l'impact de la remontée des cas de Covid 19, "c'est une vague d'annulations qui aura forcément des conséquences dans les entreprises", reconnaît Françoise Cayre. Le gouvernement a d'ailleurs promis des aides, qui ne sont pas encore précisées. "Pour l'instant, nous connaissons l'accompagnement des boites de nuit", explique la présidente de la CCI en Corrèze, qui estime que sur les autres, "les aides vont être davantage ciblées que lors des précédentes vagues". Elle s'attend à un accompagnement sur les charges, plutôt qu'une aide brute.

Mais au-delà de l'impact direct sur les commandes, Françoise Cayre rappelle aussi que rares sont les chefs d'entreprises épargnés par des absences de leurs collaborateurs, à cause d'enfants malades ou cas contact ou parce qu'eux-mêmes le sont, ce qui est également générateur de perturbations. D'autant qu'elles ont déjà des problèmes de recrutement.

"Commercez dans vos centre-ville !"

Côté commerces, en cette période des fêtes cruciale pour le chiffre d'affaires, les commandes sur internet sont nombreuses, "on le voit bien aux petits camions qui font les derniers kilomètres pour livrer les colis" note Françoise Cayre, même si ça fonctionne bien aussi pour les boutiques de centre-ville. C'est en revanche "un peu plus compliqué pour le textile". Et de lancer un appel : "nos commerçants, on est bien contents de les trouver et qu'ils fassent vivre les centre-ville, alors il faut aller les voir !".