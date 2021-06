5G : Orange ouvre son réseau à Limoges et dans quatre communes de son agglo

Ce vendredi, l'opérateur Orange a annoncé ouvrir son réseau 5G à Limoges, et dans quatre autres communes de l'agglomération : Couzeix, Panazol, Isle et Condat-sur-Vienne. Une présentation faite devant le monde de l'entreprise, principale cible de l'opérateur.

Après plus de 400 communes en France, Limoges et quatre autres communes de son agglomération rejoigne le territoire couvert par l'opérateur Orange en 5G. Selon Orange, il s'agit d'accompagner "au mieux l'évolution des modes de consommation des Français, en leur permettant de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible même dans les zones les plus denses."

Le monde de la recherche et de l'entreprise "très intéressé"

Déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, avec un débit de trois à dix fois supérieur à la 4G, la promesse de la 5G est alléchante. Pourquoi avoir choisi Limoges et les quatre autres communes de l'agglo ? Franck Aupetit, le directeur d'Orange dans le Nord de la Nouvelle Aquitaine, explique que "c'est là où il y a le plus fort besoin, lié aux usages mais aussi à l'augmentation du volume de données transportées, qui évolue chaque année de 30 à 40%".

Parmi les usages, il y a le monde de l'entreprise. "J'entend que le monde de la céramique à Limoges est très intéréssé, comme l'industrie, et nous savons que sur Limoges, certaines entreprises sont phares au niveau national" souligne Franck Aupetit. Si Limoges attire l'opérateur, c'est aussi car on y trouve le laboratoire XLIM. Il s'agit d'un centre de recherche dédié à l'électronique et l'hyperfréquence. Il collabore entre autres avec Orange pour pouvoir utiliser la 5G dans leurs études. "Pour nous" explique Stéphane Bila, son directeur, "c'est un moyen de mettre en perspective nos activités de recherche, au-delà de la 5G, notamment sur les protocoles de sécurisation des données".

La 4G déployée par Orange en zone rurale

Ces 5 communes de Haute-Vienne seront peut-être rejointe, dans quelques années, par d'autres. "Chez Orange, nous déclarons une commune ouverte lorsque le taux de couverture de la population est supérieur à 80%. Il y aura donc d'autres communes concernées, par des effets de bord" souligne le directeur, qui annonce des extensions d'ici plusieurs années.

On ne saurait oublier qu'avant la 5G, beaucoup de zones rurales n'ont pas accès à la 3G ou la 4G. "Parallèlement" explique Franck Aupetit, "nous déployons la 4G en ruralité, en investissant car il y a des attentes très fortes en ce sens." Cela représente plus d'une vingtaine de sites dans le reste du territoire.

A noter que il n'y a pas de sites ou pylone spécifique à la 5G. Ce sont les antennes existante qui seront équipées. Cela concerne 23 sites et une centaine d'antennes sur le périmètre ciblé en Haute-Vienne.