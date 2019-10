6.000 formations Pôle-Emploi disponibles en région Centre-Val-de-Loire

Châteauroux, France

Du 14 au 18 octobre, toutes les agences Pôle-Emploi de la région participent à l'opération "Une journée, une formation". 6000 places sont disponibles dans des formations qui répondent aux besoins des entreprises révélés dans une enquête menée par Pôle-Emploi.

Dominique Laroche, directeur territorial Pôle-Emploi Berry explique que ces formations entrent en adéquation avec les besoins exprimés par les entreprises locales : "Nous avons mené une enquête et regroupé les demandes formulées directement en agence pour offrir des formations adéquates."

Divers secteurs ont besoin de personnel

Les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du textile notamment la maroquinerie de luxe et de la santé/social et l'accompagnement à la personne sont ceux qui recrutent le plus en Berry. "Le but, c'est d'accompagner le demandeur d'emploi, lui proposer des formations et établir avec lui un projet professionnel qui va le mener vers l'emploi, près de chez lui", ajoute Dominique Laroche.

Ces formations s'adressent à tous les niveaux de qualification et à tous les âges "même les séniors !" insiste le directeur territorial.

Plus de 61 % des demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une formation Pole Emploi ont retrouvé un travail dans les 6 mois.