6.000 foyers privés de téléphone et d'internet dans le Ternois

6.000 clients Orange sont privés de téléphone et d'internet dans le secteur de Saint-Pol-sur-Ternoise et Aubigny-en-Artois ce mercredi. Un câble a été sectionné accidentellement et le rétablissement n'est pas attendu avant la soirée.