Avignon, France

Le groupe de grande distribution Carrefour prévoit la fermeture de 273 supermarchés en France. La liste a été révélée jeudi en Comité Central d'Entreprise. Nos confrères de Midi Libre publie la liste de ces projets de fermeture.

6 fermetures et 3 location-gérances envisagées en Vaucluse

La liste des magasins menacés devait rester confidentielle. Ce mot "confidentiel" barre les six pages du document publié dans Midi Libre. En Vaucluse, six magasins sont menacés de fermeture. Il s'agit des enseignes Carrefour City et Carrefour Contact de Bollène, des magasins de Fontcouverte et de l'avenue Pierre Semard à Avignon, du Carrefour Contact d'Apt et de celui de Valréas.

L'avenir de trois autres magasin de proximité est également incertain puisque Carrefour propose de mettre en location - gérance les carrefour Contact du Thor, des Taillades et d'Orange. Location gérance signifie que Carrefour reste propriétaire des murs mais transfère la franchise et le personnel à un repreneur.

Les deux hypermarchés Carrefour d'Orange et Avignon ne sont pas dans la liste des magasins menacés mais leurs salariés s'inquiètent. Une délégation manifestera en région parisienne lundi.