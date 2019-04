6 nouvelles pépites sont prises en charge par l'accélérateur de startups French Tech à Limoges

Limoges, France

Contrairement à l'an dernier où les projets portaient sur le "mieux vieillir" et le bâtiment intelligent cette fois ci les 6 nouveaux candidats ont l'intention de développer des projets très divers. Mais le défi pour l'accélérateur de startups French Tech reste le même : Les aider à grandir. Pour le président d'ALIPTIC, l'association qui fédère les startups au sein de l'accélérateur "Les candidats sont des hommes ou des femmes, et j'y tiens, ils ont aussi entre 20 et 40 ans et ça aussi c'est un message" explique Alexis Mons. Pendant trois mois ils vont suivre une formation intense avec le soutien de chefs d'entreprises pour les aider à passer le cap de la première levée de fond et apprendre à développer leurs sociétés.

Un accélérateur de Start-ups qui a déjà fait ses preuves

Visiblement ça marche du moins pour certains. il suffit de prendre l'exemple à Gaël Patton qui faisait partie de la première promotion pour lancer sa startup ICOHUP qui développe des détecteurs de radioactivité connectés . "Depuis que je suis passé par l'accélérateur de Limoges, on a finalisé notre levée de fonds avec des investisseurs un peu partout en France, on est aujourd'hui 9 salariés et on déploie notre système aujourd'hui partout en France dans l'industrie nucléaire et les hôpitaux" explique le co-fondateur Gaël Patton.

Autant de projets qu'il y a de candidats...

Un exemple qu'aimerait bien suivre Marie-Ange Novak, elle vient d’intégrer la nouvelle promotion pour lancer sa société "Place de la demande. fr" une plateforme de recherche de logement pour tous. "La particularité, c'est de s'occuper aussi des gens qui n'ont pas d'argent" explique t-elle. Il y a aussi ce projet de baies vitrées en trompe l’œil numériques pour les salles de restaurants ou encore celui porté par deux étudiants , l'un en pharmacie et l'autre en cinquième année de médecine. Ce dernier se dit même prêt à abandonner la médecine si start-up décolle c'est à dire la création d'une plateforme pour permettre aux étudiants de payer moins cher l'impression de leurs cours.

Parmi les projets il y a encore cette start-up qui réalise des maquettes numériques dans le domaine du BTP et du bâtiment intelligent. Ou encore cette agence de voyage en ligne sensée combiner à moindre coût des vols qui n'ont pas forcément d'accords commerciaux entre eux.

Tous ont donc trois mois pour apprendre à conduire leur société vers le succès.