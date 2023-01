Les 60 ans du Traité de l'Elysée : 60.000 billets de train gratuits pour les jeunes Français et Allemands

La France et l'Allemagne vont instituer à l'été "un ticket binational" pour les jeunes dont 60.000 exemplaires seront gratuits, "afin d'encourager les voyages en train au sein des deux pays", ont annoncé dimanche les deux gouvernements à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Paris .

ⓘ Publicité

"Pour célébrer les 60 ans du traité de l'Elysée " qui scella la réconciliation entre les deux pays, "60.000 billets seront mis à disposition gratuitement, selon des modalités qui seront précisées prochainement", affirment les ministres des Transports des deux pays, Clément Beaune et Volker Missing, dans un communiqué commun. Les deux Etats promettent un soutien financier à ce dispositif mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn (DB).

Paris et Berlin disent également "soutenir" le développement en 2024 d'une liaison ferroviaire directe à grande vitesse entre Berlin et Paris ainsi qu'un train de nuit reliant les deux capitales européennes. Les deux sociétés de chemin de fer avaient annoncé en mai ce TGV Paris-Berlin pour décembre 2023.

La SNCF et la Deutsche Bahn font déjà circuler ensemble des trains à grande vitesse, TGV et ICE, entre la France et l'Allemagne, depuis l'ouverture du premier tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg en juin 2007.