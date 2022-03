60.000 rebonds, l'association qui aide les chefs d'entreprise en faillite à "faire le deuil"

Fondée en 2012 par un chef d'entreprise ayant lui même connu le parcours de la reconstruction après la liquidation de sa société, l'association 60.000 rebonds est présente en Lorraine depuis 2020. Mardi 22 mars, elle a franchi une étape dans son ancrage local en signant une convention de partenariat avec l'Union des Entreprises de Moselle (UE57). "C'est une valeur ajoutée" commente Marie-Claire Maillotte, la présidente régionale de cette association qui regroupe des personnes bénévoles, elles-mêmes toutes issues du monde de l'entreprise.

Se reconstruire

La faillite d'une entreprise est une épreuve, tant pour les salariés qui perdent leur emploi que pour les dirigeants qui voient disparaitre, parfois, le projet d'une vie et qui peuvent se sentir seuls pour affronter cet échec. "Le dispositif très éprouvé aujourd'hui" se félicite Marie-Claire Maillotte. "L'entrepreneur va être mis en relation avec un coach pour sept séances pendant lesquelles il va pouvoir en quelque sorte faire le deuil de l'expérience passée, prendre sa part de responsabilité, voir ce qui s'est passé." Il existe aussi des espaces collectifs, ou les chefs d'entreprises se rencontrent et peuvent échanger sur leurs différentes expériences et rencontrer des experts en finances, ressources humaines... Le but : ramener ces personnes vers de nouveaux projets, soit pour une nouvelle création d'entreprise, soit pour devenir salariés.

Une reconstruction qui n'est pas toujours aisée, surtout dans une société où l'échec est encore difficilement pardonné.

C'est très stigmatisant encore aujourd'hui, mais les lignes sont en train de bouger et nous nous nous félicitons d'ailleurs.

Un effet des crises successives ?

L'association n'a pour le moment pas constaté d'explosion des faillites d'entreprises en raison de la crise sanitaire, notamment grâce aux aides massives accordées par le gouvernement pour y faire face. Mais le "quoi qu'il en coûte" est passé et les prochaines années, voire prochains mois pourraient être périlleux. "Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des pronostics. On se tient prêt effectivement, à faire face, probablement, à un grand nombre de liquidations judiciaires parce que la crise sanitaire avait été précédée de la crise des gilets jaunes. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine et la pénurie des matières premières et des composantes, ce n'est pas neutre."