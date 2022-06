La nouvelle éco : 60 ans de succès pour Pierre Fabre, le géant pharmaceutique et de la dermo-cosmétique

Il y a 60, un pharmacien de Castres déposait les statuts de l’entreprise pharmaceutique. L’aventure Pierre Fabre était lancée. Aujourd’hui le groupe Pierre Fabre est devenu un acteur d’envergure mondiale en oncologie, en dermatologie et en dermo-cosmétique. 95% de sa production industrielle est réalisée dans sept usines entre Tarn, Hérault, Gers, Lot et Loiret et plus des deux-tiers est exporté vers 116 pays.

Un groupe international qui continue de se développer. Pierre Fabre emploie 5.300 collaborateurs en France (sur 9.600). 68 % sont basés en Occitanie. En 2021, Pierre Fabre a réalisé 2,5 milliards d’euros de revenus, dont 66 % à l’international avec ses marques phares comme Klorane et Avène, mais aussi Ducray. On évoque ses 60 ans de succès avec Eric Ducournau directeur général du groupe pharmaceutique Pierre Fabre depuis juillet 2018.

France Bleu : Le groupe Pierre Fabre, c’est à la fois un groupe pharmaceutique et un groupe dermo-cosmétique. Les deux sont fondamentalement liés ?

Eric Ducournau : Effectivement, c'est un groupe qui est à la fois installé dans l'univers du médicament où il a été créé et puis de la dermo- cosmétique. Donc c'est un groupe qui est diversifié, mais avec une idée commune qui est la santé et une approche holistique. C'est le seul groupe qui est capable à la fois d'avoir des traitements qui vont empêcher d'avoir par exemple un cancer [...] et des traitements également pour lutter contre les effets secondaires.

Et c'est ce mélange qui a fait le succès de vos marques phares comme Avène ?

Avène, c'est notre marque principale de dermo-cosmétique. Et effectivement, il y a un ancrage dans le médical parce que les soins Avène sont proposés par des médecins pour prendre en charge des pathologies de peau l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'hyper sécheresse cutanée qu'on appelle l’atopie. C'était à l'origine de l'invention de ce concept par Monsieur Pierre Fabre dans les années 70 de prendre charge des problèmes de peau.

Et tout cela avec un ancrage local très fort. La plupart de vos salariés sont chez nous, ici, dans le Tarn, en Occitanie ?

Il est exact que sur les 9600 collaborateurs que compte le groupe, 40 % sont en Occitanie, essentiellement en Haute-Garonne, dans le Tarn mais aussi dans l'Hérault. Nous continuons à nous développer. Nous avons une croissance en 2021 d'à peu près 11 %. C'est l'objectif que nous avons aussi cette année. Nous développons surtout à l'international. Nous avons des territoires de croissance importants, notamment en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Aujourd'hui, 70 % de notre chiffre d'affaires hors de France.

Pour le futur, un des axes importants du groupe, c'est sans doute l'oncologie ?

On peut dire que l'oncologie est un territoire d'expertise et de croissance de Pierre Fabre. Nous sommes sont en train de lancer des médicaments importants dans le cancer colorectal, dans le cancer du mélanome, dans la prévention de la récidive du cancer du sein. Des traitements souvent avec des produits pour des patients qui ont une pathologie particulière, en particulier parce qu'ils ont des mutations génétiques. La recherche et le développement opérés autour de ces produits en Oncologie est en grande partie menée à Toulouse.

Et pour finir, 60 ans après, que reste-t-il de l'héritage de Pierre Fabre dans le groupe?

Je crois qu'il y reste trois choses. D'abord, cette conception de dire qu'on peut aller de la prévention jusqu'au traitement et aux effets secondaires, qui est une vision assez unique. Humaniste parce qu'elle place vraiment le patient et le consommateur au centre de nos préoccupations. Il y a une deuxième chose qui est l'ancrage territorial. Il donne un caractère à l'entreprise assez fort que réalisent peu les Français parfois. D'avoir du caractère parce qu'on est en région et parce qu’on n'est pas à Paris comme tout le monde, et bien, ça donne une visibilité que les étrangers n'oublient jamais. Et puis le troisième aspect, c'est une certaine foi dans la science et c'est cet investissement en recherche et développement, fait depuis Toulouse, mais qui est très fort. Et c'est vraiment par l'innovation qu'en fait nous arrivons à nous distinguer dans notre environnement concurrentiel.

À l’occasion de ses 60 ans, le Groupe Pierre Fabre ouvre ses portes au public tarnais :