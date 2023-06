60 employés de Refresco, dans la Drôme, sont en grève depuis une semaine pour leurs conditions de travail

Cela fait une semaine qu'une soixantaine d'employés de Refresco, dans la Drôme, sont en grève, mobilisés depuis mardi dernier, le 13 juin. L'entreprise, qui met en bouteille des boissons pour le compte de grandes marques, compte 300 salariés sur sont site de Margès.

"Au niveau salarial, on demande 5% d'augmentation générale pour tous les salariés, la réévaluation et l'augmentation des primes et une majoration pour les équipes postées. Par exemple, si on parle des primes de panier, pour le repas des salariés postés, actuellement elles ne permettent pas de se payer l'équivalent d'un sandwich", détaille Adrien Marin, représentant CGT.

Mais la direction répond qu'une augmentation a déjà été négociée en début d'année, selon Luc Létoublon, Directeur des ressources humaines de l'entreprise : "Rien que sur l'année 2023 les salariés du site ont perçu une augmentation de 6% à laquelle on vient de proposer, la semaine dernière, un complément de 1,6%, soit 35 euros. Cela fait, pour 2023, une hausse des salaires de base de +7,6%. En France, combien de salariés ont pu percevoir une telle augmentation sur cette période ?"

Mais 35 euros, ce n'est pas assez, pour les salariés mobilisés, qui se disent déterminés à poursuivre la grève. En face, la direction ne proposera pas de nouvelle augmentation.

Les salariés grévistes demandent aussi de meilleures conditions de travail, ils se disent stressés, mal managés et demandent plus de formations et des recrutements d'employés qualifiés. Ce à quoi la direction de Refresco répond par un plan d'action pour améliorer ces différents points. Elle appelle également les employés grévistes à lever le piquet de grève.