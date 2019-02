600.000 € pour sauver le terroir viticole ardéchois

La société coopérative lancée par les Vignerons Ardéchois a récolté en six mois la somme de 600.000 €. L'argent servira à racheter des domaines viticoles pour y installer des jeunes.

Plus de trois cents sociétaires ont répondu à l'appel des Vignerons Ardéchois. La société coopérative d'intérêt collectif, Ardèche Vignoble a ainsi récolté 600.000 € et ce n'est pas fini puisque cette cagnotte est toujours ouverte aux investisseurs.

Enrayer la déprise agricole

Les Vignerons Ardéchois exploitent 6.000 hectares de vignes en Sud Ardèche, mais chaque année en moyenne ils perdent cent hectares. Souvent parce qu'il n'y a pas de repreneur pour le domaine et que le propriétaire exploitant part à la retraite. Il a donc fallu réagir parce que la demande en vin reste forte et que les Vignerons Ardéchois pourraient en ne faisant rien ne plus pouvoir faire face à la demande.

Installer de jeunes viticulteurs

L'objectif, c'est aussi de permettre à de jeunes ardéchois de pouvoir s'installer sur un domaine et de l'exploiter. Il suffisait ensuite d'avoir l'idée de faire appel aux investisseurs qui ont répondu présent. Les domaines rachetés seront tous transformés en agriculture bio.