600.000 visiteurs au Futuroscope cet été : la fréquentation reste stable

En juillet et en août, 600.000 personnes ont visité le Futuroscope, au nord de Poitiers. Une très haute fréquentation, stable par rapport à l'été dernier.

L'attractivité du Parc se confirme cet été. Tandis que la fréquentation est stable, le chiffre d'affaires augmente de 5%, dans la tendance de l'année.

Le Futuroscope reste un lieu prisé des familles : elles représentent les deux tiers de la fréquentation estivale. Les clients ne viennent pas seulement de Nouvelle-Aquitaine et d'Ile-de-France, mais aussi de l'autre côté de la frontière : la clientèle espagnole est en progression de 25% sur les deux mois d'été.

L'attraction préférée des visiteurs est en ce moment l'Extraordinaire Voyage, une nouveauté de la saison, et qui concourt pour devenir la meilleure attraction au monde 2017.

Le Futuroscope confirme sa quatrième année de croissance depuis 2013, à la fois en terme de fréquentation (+34%) et de chiffre d'affaires (+62%). Et il y a des conséquences positives sur l'emploi : cet été, 1.103 personnes ont travaillé au parc. C'est 25% de plus qu'en 2013.