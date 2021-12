600 annulations en une semaine : l'appel à l'aide des traiteurs landais au gouvernement

A chaque coup de téléphone, son cœur bondit. "Encore une annulation ?" se demande écœuré Jean-Jacques Loubert, lui qui croyait avoir traversé les périodes les plus difficiles de sa vie de traiteur les vagues précédentes. "600 annulations en une semaine, c'est un tiers de mon chiffre d'affaires annuel" confie ce traiteur landais de 70 ans, la voix serré. En 50 ans de métier, ce passionné installé à Mazerolles n'a jamais vécu ça. "Qu'est-ce que je vais dire à ma dizaine d'employés ? Je ne vais pas avoir les fonds pour les payer à la fin du mois" se désespère-t-il à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Lui comme la plupart des professionnels du secteur demandent au gouvernement de réagir en urgence.

500 réceptions annulées en France

En moins d’une semaine, plus de 500 réceptions ont été annulées dans toute la France. Ce qui représente une perte de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’augmentation du nombre de cas positifs au covid-19, les restrictions sanitaires ont amené entreprises et collectivités à annuler de nombreux rassemblements. L'association Les Traiteurs de France, qui regroupe 37 entreprises du secteur des traiteurs événementiels, a publié mercredi 1er décembre un communiqué pour demander _"_une aide immédiate du gouvernement" et une réunion de crise.