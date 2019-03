Fermeture de la sucrerie d'Eppeville : 600 emplois impactés en Picardie

Amiens, France

La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) de la Somme appellent à une mobilisation générale ce vendredi pour sauver la sucrerie d'Eppeville, près de Ham. Une manifestation avec les salariés, les élus, les habitants et les betteraviers venus de toute la Picardie est prévue de 10 heures à 14 heures devant le site qui doit fermer ses portes au printemps 2020.

600 emplois menacés indirectement

L'annonce de la fermeture de la sucrerie d'Eppeville il y a deux semaines a été un véritable coup de massue pour tous les betteraviers de la Picardie, avoue Dominique Fievez, le président de la CGB de la Somme. "Aujourd'hui, 1 300 planteurs de la Somme, mais aussi de l'Aisne, de l'Oise et du Pas-de-Calais livrent cette sucrerie", rappelle-t-il. Au total, 20 000 hectares de betteraves sont destinées à cette usine.

Si la direction de Saint-Louis affirme que les 132 emplois seront maintenus (122 seront transférés vers les usines de Roye et les 10 autres resteront sur Eppeville pour effectuer du stockage de sucre, de sirop et de mélasse), Dominique Fievez, s'inquiète pour les emplois indirects : "On a soixante saisonniers qui travaillent pendant la campagne sucrière, sans compter les entreprises de transports routier, les entreprises de travaux agricoles qui ont investi dans des machines pour répondre à la demande". Selon la CGB, ce sont 600 emplois qui seraient menacés indirectement par la fermeture de la sucrerie.

Les betteraviers demandent à l'État d'agir

Aujourd'hui, les planteurs de betteraves de Picardie appellent l'État à agir dans ce dossier. Dominique Fievez rappelle qu'il a les moyens de faire pression sur Saint-Louis, filiale de l'allemand Südzucker : "Le groupe a profité en 2015 et 2016 du CICE, c'est quand même 8 millions d'euros qui ont été distribués pour faire en sorte qu'il maintienne les outils et l'emploi, quid de cet argent ?".

Selon Dominique Fievez, le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, suit le dossier et le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été directement interpellé sur la question par le président national de la CGB, la semaine dernière au Salon de l'Agriculture à Paris.

Le groupe Saint-Louis a également prévu de fermer son site de Cagny dans le Calvados et de réduire l'activité dans son usine de Marseille. Une réorganisation pour faire face à la chute des cours du sucre ces dernières années mais qui devrai entraîner la suppression de 130 emplois. Le déficit de Saint-Louis sucre s'élève aujourd'hui, à 70 millions d'euros.

"L'État peut faire pression" - Dominique Fievez, président de la Confédération générale des betteraviers de la Somme Copier

.