600 foyers limousins sont toujours privés de téléphone après la tempête Zeus

Le téléphone n'est toujours pas rétabli partout en Limousin après le passage de la tempête Zeus, il y a plus d'une semaine déjà. 600 abonnés n'ont toujours pas retrouvé leur ligne

"C'est un travail assez long et minutieux" précise Olivier Defosse, directeur technique d'Orange Limousin Poitou-Charente. En clair , du fait de l'habitat dispersé de la région, les techniciens d'Orange doivent désormais rétablir le téléphone des usagers les plus isolés, ligne par ligne. D'où le temps qui s'est écoulé depuis le passage de la tempête.

Il reste ce mardi 600 foyers toujours privés de ligne téléphone fixe et donc d'internet. Essentiellement en Creuse vers Bourganeuf et Royères-de-Vassivières, et en Corrèze dans les secteurs d'Ussel et de Bort-les-Orgues. "Notre ambition est que tout le monde soit rétabli dans la semaine" promet Olivier Defosse. 650 techniciens sont sur le terrain, à la fois pour rétablir le téléphone dans les foyers qui en sont privés mais aussi pour remettre en état l'ensemble du réseau