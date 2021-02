600 postes à pourvoir pour des emplois d'été sur l'Ile-de-Ré

256 offres, 70 employeurs présents et au total, ce sont même 600 postes qui sont à pourvoir sur un salon en ligne pour des emplois d'été sur l'ile-de-Ré. Le salon est ouvert jusqu'au 23 février, mais il rencontre déjà un franc succès. Le pôle emploi de Lagord est à l'origine de ce rendez-vous virtuel. Pour Franck Kalfon, le directeur adjoint, il y a eu un peu plus de 1200 candidatures depuis son ouverture, le 8 février.

Plus de 1200 candidatures en un peu plus d'une semaine

"L'année dernière, on était à environ 500, précise Franck Kalfon. Ce rendez-vous, dématérialisé à cause de la crise sanitaire, permet en plus à de nombreuses personnes de postuler, même à distance. D'habitude tout se passait physiquement en une journée, là c'est beaucoup plus souple. Les candidats postulent, les entreprises les contactent et proposent des rendez-vous. C'est très flexible, cela va de 8 heures à 20 heures, six jours sur sept. Des entretiens en visio, ou plus généralement au téléphone. Une formule qui est très intéressante, même pour les prochaines éditions."

Une édition marquée aussi par la diversité des emplois proposés, plus que d'habitude. Franck Kalfon relève d'ailleurs que "si les métiers liés au tourisme sont évidemment très présents, il faut souligner qu'il y a aussi de plus en plus d'emplois à pourvoir dans les deux roues, la location, la réparation des vélos. L'alimentation propose aussi beaucoup de postes, les collectivités locales, et même des métiers de la santé. Un EPHAD recherche au moins trois postes pour cet été."