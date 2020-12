600 professionnels rassemblés à Caen pour demander la réouverture des bars, restaurants et discothèques

Entre 5 et 600 personnes se sont rassemblées à Caen à l'appel de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie du Calvados. Un cri de colère et de désespoir pour demander la réouverture rapide des bars, restaurants et discothèques. Étaient présents également des hôteliers et des traiteurs.