600 salariés de Scopelec réunis en Assemblée générale à Labège déterminés à sauver leurs emplois

600 salariés et sociétaires de Scopelec, sous-traitant d’Orange pour l’installation de réseau de téléphonie et de fibre, étaient réunis ce jeudi soir en assemblée générale à Labège, à la salle Diagora, au sud-est de Toulouse. En Occitanie, 500 emplois sont menacés.

En plus de 25 ans, "on n'avait jamais vu autant de salariés en assemblée générale à Scopelec", 600 salariés-sociétaires, des membres du conseil de surveillance et de la direction de Scopelec étaient réunis ce jeudi à Labège, au sud-est de Toulouse. La plus grande Scop de France, basée à Sorrèze dans le Tarn, est menacée. Le sous-traitant numéro un de l'opérateur Orange, qui emploie 3.600 personnes en France dont 500 en Occitanie, a perdu deux contrats historiques avec l'opérateur, soit 75% de son activité, et près de 2000 salariés pourraient se retrouver sans travail dans plusieurs régions, dont l'Occitanie, au 31 mars.

Le rendez-vous au ministère de l'économie accouche d'une souris

Le dernier appel d'offre de l'opérateur Orange a été remporté par des concurrents moins chers que Scopelec, comme Solutions 30, Sogestrel ou encore Spie. Des représentants du personnel de Scopelec avaient rendez-vous ce mercredi à Paris, au ministère de l'économie, "on a rencontré la secrétaire du ministre Bruno Lemaire mais il n'y a pas d'avancées", raconte Frédéric Mazars délégué FO de l’entreprise.

L'Etat est en train de discuter avec Orange et notre direction. On se revoit le 9 mars en visioconférence. On a l'impression que rien ne bouge, pourtant l'Etat détient 23% d'Orange, s'il voulait, il pourrait peser et davantage nous soutenir. On verra le 9 mars, mais si ça n'avance pas, on ira à Paris se faire entendre avec nos nacelles - Frédéric Mazars du CSE de Scopelec

Un contrat est garanti à ce jour en Occitanie, "mais il ne concerne que 60 emplois environ. C'est un contrat de maintenance de lignes en cas de tempête ou d'événement climatique."

La concurrence veut débaucher les Scopelec

Plusieurs salariés, présents à l'assemblée générale ce jeudi, racontent à France Bleu Occitanie avoir été démarchés par leurs concurrents. "J'ai reçu une offre, mais je ne partirai pas à n'importe quelle condition, à n'importe quel prix et n'importe où" témoigne Sylvain. Les salariés, pour beaucoup également sociétaires de Scopelec, ne veulent pas brader leur savoir-faire. "On nous propose des contrats mais pour combien de temps, on ne sait pas, et il faut parfois déménager avec notre famille. On aimerait que Scopelec se redresse et gagne de nouveaux appels d'offre".

Mais le temps presse et certains salariés confient que la direction commerciale aurait peut-être due démarcher d'autres clients qu'Orange et répondre à d'autres appels d'offres plus tôt, "il est trop risqué dans le monde économique actuel de ne dépendre que d'un seul client."

S'il n'y a pas de départs, la Scop sera fragilisée

La direction de la SCOP tente de négocier avec les nouveaux prestataires d'Orange des transferts de contrats. Les salariés les derniers arrivés pourraient être encouragés à partir chez les concurrents, "sinon il faudra pousser tout le monde à la démission, avec pertes et fracas et l'entreprise sera alors fragilisée" témoigne Eric qui a assisté à l'assemblée générale. On a des parts sociales dans Scopelec et une ancienneté importante pour certains d'entre nous" ajoute ce salarié sociétaire qui pourrait perdre 9000 euros d'investissement en démissionnant.

Le département du Tarn soutient Scopelec et pourrait, selon Frédéric Mazars de FO, confié des missions à l'entreprise pour équiper des communes de la fibre dans le département.