62% des ménages d'Indre-et-Loire ont déclaré leurs revenus sur internet en 2018

Par Boris Compain, France Bleu Touraine

La version papier de la déclaration de revenus devient de plus en plus minoritaire : 62% des foyers fiscaux d'Indre-et-Loire ont fait une télédéclaration, en 2018. C'est 12% de plus que l'an dernier.