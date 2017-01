65,9 millions d'habitants en France en 2014 et 341 500 dans l’Yonne

L’INSEE a publié ses nouvelles statistiques sur la population en France. En 2014 nous étions 65,9 millions d’habitants. Toutes les régions métropolitaines gagnent des habitants. La Bourgogne-Franche-Comté est la seule à en perdre.

Avec huit départements, dont trois considérés comme ruraux, notre région Bourgogne-Franche-Comté est la seule région métropolitaine de France à perdre des habitants en 2014. 753 précisément en comparaison de l’année 2013, selon les derniers chiffres publiés officiellement par l’INSEE.

Sur les 2 millions 820 habitants de Bourgogne-Franche-Comté, nous étions, en 2014, 341 500 dans l’Yonne. Les villes moyennes icaunaises ont particulièrement du mal à progresser. Auxerre perd presque 1 900 habitants en 5 ans. Joigny a vu partir 680 personnes et Tonnerre quasiment 500.

La crise économique, les entreprises qui ferment et les habitants qui s’en vont

Saint-Florentin aussi voit s’en aller les habitants. Mais la ville n’a pas toujours été sur le déclin. Dans les années 60, de nombreuses entreprises étaient installées là et la population dépassait les 8 000 habitants. "Avant il y a des fêtes, les gens travaillaient beaucoup, il y avait des commerces", se souvient Andrée, 78 ans.

"Le problème c’est le travail. Il n’y a pas d’offre sur Saint-Florentin donc les gens sont obligés de partir pour trouver un emploi ailleurs", pense comprendre Véronique, la bouchère. Pour attirer d'autres habitants, certains élus avaient aussi promis un arrêt TGV à Germiny St Florentin mais la proposition n’a jamais eu de suite.

Les villages se vident toujours

Le sud du département, éloigné de Paris et déjà peu peuplé peine à attirer de nouveaux ménages et c’est encore plus critique dans des tous petits villages comme Jouancy où la population est passée de 36 à 20 habitants en 5 ans. Une chute qui s’explique selon Maryse Broeckaert, la maire : "La population est vieillissante, il y a eu beaucoup de décès et un divorce. Rien n’attire les habitants à Jouancy, il n’y a rien**.**"

>>> CARTE INTERACTIVE : passez votre souris sur la carte et découvrir quelles communes perdent ou gagnent des habitants dans l'Yonne.