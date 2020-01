65 millions d'euros d'investissement en quatre ans pour Naval Group à Brest

C'est un investissement considérable pour le site brestois : en plus des 21 millions d'euros déjà mobilisés en 2019 pour la construction d'un nouvel atelier multispécialité, Naval Group va mobiliser 65 millions supplémentaires di'ici 2023 pour moderniser le site.

Brest, France

"C'est un tournant majeur et une rupture forte avec ce qui se faisait avant" selon les mots du directeur du site, Eric Balufin : Naval Group à Brest va investir au total 65 millions d'euros de 2020 à 2023, soit 16 millions par an, plus que les montants investis jusqu'en 2018. 2019 a été exceptionnelle de ce point de vue avec 21 millions d'euros investis, notamment pour la construction d'un nouveau bâtiment.

Un atelier multispécialité plus efficace

D'ici fin janvier, les travaux pour construire un atelier multispécialité de 3.150 mètres carré vont être lancés. Pour sa mise en service en fin d'année, il doit permettre de regrouper plusieurs ateliers et des bureaux aujourd'hui éparpillés en un même ensemble. La nef d'usinage occupera 2.000 mètres carré, avec une salle de quinze mètres de haut pour pouvoir réparer les pièces les plus imposantes des sous-marins nucléaires. De nouvelles machines à commande numérique vont également être installées, pour un coût total de 4,6 millions d'euros.

Il s'agit de moderniser le site, gagner en rapidité et faire travailler les équipes davantage ensemble. "Beaucoup de pièces font des allers-retours entre l'usinage et les ateliers de chaudronnerie ou mécanique, donc une meilleure efficacité est essentielle", explique Eric Balufin. Avec le nouvel atelier, ce sont 10.000 kilomètres de déplacement des pièces qui pourraient être économisés par an.

Des perspectives stables

"Cette décision d'investir aussi massivement est principalement liée à l'objectif de remplir nos missions auprès de nos clients, principalement la Marine nationale, de la façon la plus efficace possible", lance le directeur du site. Les perspectives d'activité pour le site de Brest sont par ailleurs "importantes et fiables dans le temps" selon lui.

Naval Group compte donc continuer à développer le site y compris en terme d'effectifs. L'entreprise compte aujourd'hui 2.800 salariés répartis sur les trois sites de Brest (Froutven, Ile Longue et zone de la Pointe). "La tendance est à la hausse et il devrait y avoir _200 recrutements sur les quatre prochaines années_", conclue Eric Balufin.