Montpellier, France

Philippe Saurel, le président de la Métropole de Montpellier a présenté mercredi 3 janvier, le plan d'installation de nouvelles bornes électriques dans la métropole.

66 bornes de recharges pour véhicules électriques seront installées dès le lundi 8 janvier dans la Métropole de Montpellier. Comme on peut y brancher plusieurs véhicules, ce sont 128 emplacements qui seront disponibles. Des bornes implantées dans 20 communes sur 31 de la métropole.

Les travaux doivent durer six mois, pour un coût de 800 000 euros. La préfecture et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) participent au financement à hauteur de 321 000 euros. L'électricité est 100% issu de l'énergie renouvelable.

Une incitation pour rouler à l'électrique

Pour 100 kilomètres, le coût d'un véhicule électrique est de 3 euros contre 8 euros pour un véhicule thermique. Pour recharger, il faudra une carte d'abonnement aux bornes, un abonnement Révéo. Elle coûte 12 euros par an. A chaque fois que vous branchez la voiture à une borne, vous payez entre 1 euro 50 et 2 euros de frais de connexion.

Ensuite, il vous en coûtera 1 euro 50 par heure de charge. Mais ce temps de charge dépend du type de borne où vous vous branchez. Il y en a trois types, plus ou moins rapides (entre 30 minutes et 8 heures pour un rechargement complet). "On adapte le type de bornes au type d'usage du lieu où est implantée cette borne. Les bornes rapides demandent beaucoup plus de fourniture d'énergie et si on part pour deux, trois, quatre heures, on fournirait trop d'énergie pour un usage qui n'est pas adapté." précise Karim Ounoughi, directeur des mobilités à la métropole de Montpellier.

Avec votre abonnement Révéo, vous pourrez vous connecter à 900 bornes dans toute l'Occitanie. Révéo gère aussi les bornes électriques de neufs syndicats départementaux d'énergie (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn) + les deux métropole Montpellier et Toulouse.